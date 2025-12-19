阿湯哥回來了！化身超狂「挖掘者」大秀舞技

「阿湯哥」湯姆克魯斯新片《挖掘者》。（圖／華納兄弟）





「阿湯哥」湯姆克魯斯的新片《挖掘者》，攜手《鳥人》、《神鬼獵人》名導阿利安卓·崗札雷·伊納利圖合作，拋開影迷熟悉的特務形象，改拿鏟子化身超狂「挖掘者」，主演年度最瘋狂的災難喜劇。預告中，湯姆克魯斯手持鐵鏟、肢體舞動，從室內一路跳到風景明媚的船塢，僅以兩個鏡頭便展現出他駕輕就熟、喜感十足的表演魅力。導演阿利安卓·崗札雷·伊納利圖日前接受訪問時也直言：「阿湯哥在新片中的表現，絕對能再度驚豔全世界！」

深受台灣影迷喜愛的動作巨星湯姆克魯斯，今年才正式告別其演藝生涯最具代表性的系列作《不可能的任務》，並榮獲生涯首座奧斯卡獎——終身成就獎肯定。當他從《挖掘者》導演阿利安卓·崗札雷·伊納利圖手中接過獎座時，便在得獎感言中表示自己絕不會停下腳步，將持續為觀眾帶來更多精彩的電影演出，彷彿提前預告了兩人首度合作的新作《挖掘者》。

廣告 廣告

《挖掘者》導演阿利安卓·崗札雷·伊納利圖近日在訪談中也分享，這是他第一次與湯姆克魯斯合作，便深深震撼於對方對電影工作的投入與熱情。他表示：「他的風度、理解力、熱情與正直，以及他準備作品的方式，都令人敬佩。他熱愛整個創作過程。電影製作已經是他四十年來的人生核心。我從未見過如此全心投入的人。能與他分享這份熱情，讓我感到非常開心，同時我們也建立起一段彼此高度信任、令人難以置信的合作關係。」導演更拍胸脯保證：「阿湯哥在新片中的表現，絕對能再度驚豔全世界！」讓影迷對這次影壇巨星與大師級導演的首度合作成果充滿期待。

墨西哥名導阿利安卓·崗札雷·伊納利圖執導過多部口碑與獎項兼具的作品，曾與多位好萊塢巨星合作，包括《靈魂的重量》的西恩潘、《火線交錯》的布萊德彼特，以及《最後的美麗》的哈維爾巴登；他更以《神鬼獵人》助李奧納多狄卡皮歐奪下奧斯卡影帝，並憑《鳥人》橫掃當屆奧斯卡最佳影片、最佳導演等四項大獎，奠定其當代影壇大師地位。新片《挖掘者》再度與三屆奧斯卡最佳攝影獎得主艾曼努爾盧貝茲基合作，採用VistaVision 膠捲拍攝，並集結《鳥人》、《神鬼獵人》的原班編劇團隊，聯手為湯姆克魯斯打造一場前所未見的大銀幕冒險。《挖掘者》2026年在台上映。



【更多東森娛樂報導】

●柯震東暗巷慘遭圍毆！超大咖影帝「毀容現身」出手了

●《牠》詭異微笑奶奶癌逝！死訊藏半年才曝光 享耆壽92歲

●F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

