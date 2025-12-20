阿湯哥回來了！ 奧斯卡名導保證「他將再度驚豔世界」

湯姆克魯斯（左）與導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（右）於《挖掘者》的工作現場。（華納兄弟提供）

「阿湯哥」回來了！華納兄弟影業今日驚喜公布湯姆克魯斯的新片《挖掘者》（Digger），首度攜手《鳥人》《神鬼獵人》名導阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu）合作，拋開影迷熟悉的特務形象，改拿鏟子化身超狂「挖掘者」，主演年度最瘋狂的災難喜劇。

深受台灣影迷喜愛的動作巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），今年才正式告別其演藝生涯最具代表性《不可能的任務》的系列，榮獲生涯首座奧斯卡獎—終身成就獎肯定。當他從《挖掘者》導演阿利安卓崗札雷伊納利圖，手中接過獎座時，便在得獎感言中表示自己絕不會停下腳步，將持續為觀眾帶來更多精彩的電影演出，也暗示兩人的合作將會大有看頭。

果然身為影壇巨星，《挖掘者》前導預告中，通通都是剪影的方式，呈現湯姆克魯斯手持鐵鏟、肢體舞動，從室內一路跳到風景明媚的船塢，以兩個鏡頭便展現出他駕輕就熟、喜感十足的表演魅力。導演阿利安卓崗札雷伊納利圖日前接受訪問時，也談到跟這位風雲人物一起合作拍片的感想。

他表示：「他的風度、理解力、熱情與正直，以及他準備作品的方式，都令人敬佩。他熱愛整個創作過程。電影製作已經是他40年來的人生核心。我從未見過如此全心投入的人。能與他分享這份熱情，讓我感到非常開心，同時我們也建立起一段彼此高度信任、令人難以置信的合作關係。」儘管這是他們頭一回合作，便深深震撼於對方對電影工作的投入與熱情，更拍胸脯保證：「阿湯哥在新片中的表現，絕對能再度驚豔全世界！」

這是導演繼與西恩潘、布萊德彼特、哈維爾巴登、李奧納多狄卡皮歐之後，第5度跟影壇重量級男星的合作，尤其是《神鬼獵人》讓李奧納多拿下夢寐以求的奧斯卡最佳男主角。電影集結《鳥人》《神鬼獵人》的原創編劇班底，，聯手為湯姆克魯斯打造一場前所未見的大銀幕冒險，讓影迷對這次影壇巨星與大師級導演的首度合作成果充滿期待。

