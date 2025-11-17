阿湯哥拿到人生首座奧斯卡！ 獲終身成就獎自嘲「別再摔斷骨頭」

【緯來新聞網】63歲好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯從影40年，終於拿到演藝生涯中首座奧斯卡獎，美國演藝學院頒發象徵終身成就獎的「主席獎」。阿湯哥拍片向來以賣命出名，他致詞時感性表示：「拍電影不是我的工作，是我的生命。」也不忘搞笑說道：「希望未來不要再摔斷太多骨頭了。」

湯姆克魯斯抱回奧斯卡終身成就獎的「主席獎」。（圖／美聯社）

16日美國影藝學院頒發主席獎，得主包括湯姆克魯斯、編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）及美術指導溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas）。阿湯哥從名導阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）接下獎座，兩人在台上感動地緊緊擁抱。



阿湯哥獲獎時感性表示，感謝電影讓他走遍了全世界，學會尊重不同文化，「在戲院裡，我們一起笑、一起哭、一起懷抱著希望，電影讓我看見了人類共同的情感。」他表示自己對電影的迷戀從小就開始，當他坐在暗暗戲院時，看到戲院裡的光穿越空間，讓他感受到原本人生可以不受限制，「我一路追著那束光前進，一直到今天。」他也承諾會繼續支持新生代與守護產業，並幽默自嘲：「希望未來不要再摔斷太多骨頭。」

