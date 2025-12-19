阿湯哥持鐵鏟搞笑起舞 暌違多年再拍喜劇《挖掘者》

好萊塢動作天王「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）公布最新動向！他將首度攜手《鳥人》、《神鬼獵人》金獎名導阿利安卓崗札雷伊納利圖，拋開影迷熟悉的特務形象，改拿鐵鏟化身超狂「挖掘者」，挑战年度瘋狂災難喜劇《挖掘者》（The Digger）。

在最新公開的預告中，湯姆克魯斯手持鐵鏟，展現極具節奏感的肢體舞動，鏡頭從室內一路跳到風景明媚的船塢。雖然僅有短短兩個鏡頭，卻精準展現出他駕輕就熟、喜感十足的表演魅力，與過往出生入死的動作硬漢形象形成巨大反差。

深受台灣影迷喜愛的阿湯哥，今年才正式告別其最具代表性的《不可能的任務》系列，並獲頒奧斯卡獎「終身成就獎」肯定。當時他從導演伊納利圖手中接過獎座，便霸氣宣言：「絕不會停下腳步！」而這部新作也證實了他挑戰演技新巔峰的決心。

導演伊納利圖近日受訪時分享，這是他首度與阿湯哥合作，過程中深受震撼。他大力讚賞阿湯哥對電影工作的極致投入與熱情：「他的風度、理解力、熱情與正直，以及他準備作品的方式，都令人敬佩。電影製作已經是他四十年來的人生核心，我從未見過如此全心投入的人。」

兩人透過這次合作建立起高度信任的關係。伊納利圖更拍胸脯保證，阿湯哥在片中顛覆性的表現「絕對能再度驚豔全世界！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導