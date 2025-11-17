阿湯哥獲奧斯卡「終身成就獎」 自嘲：不要再摔斷骨頭了

「阿湯哥」湯姆克魯斯Tom Cruise榮獲奧斯卡終身成就獎。（圖／達志影像）

63歲美國好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），從影40多年終於拿下個人生涯首座奧斯卡獎，也是象徵終身成就獎的「主席獎」，在台上的阿湯哥也搞笑致詞說道，希望未來不要再摔斷骨頭了。

美國影藝學院16日宣布，今年第97屆奧斯卡金像獎「主席獎」得主為湯姆克魯斯，以及編舞家艾倫（Debbie Allen）、美術指導溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas），並由名導阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）擔任頒獎人。影藝學院更盛讚湯姆克魯斯為電影工業、特技團隊多年以來的偉大貢獻。

湯姆克魯斯致詞時提到，他要將這座獎項獻給所有讓電影誕生的每位影視人。他說，電影讓他走遍了全世界，也學會理解並去尊重不同的文化，「在戲院裡，我們一起笑、一起哭、一起懷抱著希望，電影讓我看見了人類共同的情感。」

「這就是電影的力量，也是對我如此重要的原因！拍電影不是我的工作，是我的生命」，湯姆克魯斯也回憶小時候對電影的迷戀，坐在暗暗的戲院裡，記得有道光穿越了空間，打在螢幕上，「忽然一切變得比我原本認識的世界還要廣闊」，讓他明白人生是可以不用受到限制的，「我一路追著那道光前進，直到了今天。」

最後，湯姆克魯斯承諾未來會繼續支持新生代並守護電影產業，還不忘自嘲，希望未來不要再摔斷更多的骨頭。作為1980年代出道的動作片巨星，湯姆克魯斯的代表作不僅限於《不可能的任務》系列，像是《征服情海》、《心靈角落》等劇情片，都讓他屢次獲得外界肯定，同時也是全球收入最多的演員之一，在好萊塢的地位盛大又崇高。

