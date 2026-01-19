阿湯哥空降《星戰》片場探班！下秒扛攝影機拍「光劍對決」！

《不可能的任務：鬼影行動》劇照

《死侍與金鋼狼》導演拍最新《星戰》系列！ 拍攝期間阿湯哥搭直升機探班！宛如「伊森韓特」來出任務！ 阿湯哥在一旁觀看不過癮，扛起攝影機拍重要的光劍對決大戲

【文／李子凡】以賣座喜劇系列《博物館驚魂夜》、漫威電影《死侍與金鋼狼》等片聞名的商業名導薛恩李維（Shawn Levy），接下最新《星際大戰：星際戰機》 （Star Wars: Starfighter） 執導大任，肩負著重振該系列科幻霸主地位大任。該片預計明年上映，李維最近接受《紐約時報》訪問透露，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）是眾多探班的一線巨星之一，當天劇組正好在拍攝片中一場重量級的光劍對決，李維半開玩笑地建議阿湯哥不如拿起攝影機一起幫忙拍攝，沒想到阿湯哥竟一口答應，也不介意踩進泥巴與池水裡，「把他的漂亮鞋子都給毀了」。導演笑說，「等你看到電影時，就會知道其中有一部分是阿湯哥拍的。我得說，這也太酷了吧？」

《星際大戰：星際戰機》 由雷恩葛斯林（Ryan Gosling）擔綱，演出陣容還有《龍族前傳》男星麥特史密斯（Matt Smith）與金球影后艾美亞當斯（Amy Adams）。本身是星戰迷的李維在拍完《死侍與金鋼狼》後就簽約接拍並著手寫劇本，只是受2023年5月美國編劇協會大罷工影響，電影的開發工作被迫擱置，直到10月罷工結束才重新動工。李維深諳拍攝雅俗共賞的商業電影手法，盧卡斯影業寄望他能將他作品的招牌基調與故事風格帶入《星戰》系列，也讓人期待他能為這跨世代的系列電影，注入一股新鮮活力。

李維透露，該片拍攝期間，吸引不少業界大腕探班，奧斯卡名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）不久前剛去過，緊接著阿湯哥在去年11月某天早晨搭直升機抵達片場，工作人員還透過喇叭播放《不可能的任務》主題曲迎接他，宛如迎接「伊森韓特」來現場出任務。雖然阿湯哥無緣在片中揮舞光劍（但誰知道會不會有驚喜？！），對於阿湯哥而言，只在一旁觀看拍攝當然不夠過癮——在導演開口邀請後，阿湯哥就站到攝影機後方，在光劍對決拍攝進行時，「全神貫注地彎著身子操作數位攝影機，試圖捕捉最完美的畫面」。

《星際大戰：星際戰機》導演薛恩李維 Shawn Levy（Getty Editorial）

李維至今仍感到難以置信，他笑說：「等你看到電影時，就會知道其中有一部分是湯姆拍的。我得說，這也太酷了吧？」

截至目前，阿湯哥在幕後參與拍攝光劍戰的插曲，是李維對這部即將推出的《星戰》大片少數透露的細節之一。他形容這是一部「獨立故事」，背景設定在「一個我們從未探索過的時代」。

《紐時》問到他作品中反覆出現「父與子」主題（如《鋼鐵擂台》、《博物館驚魂夜》、《亞當計畫》）時，李維一度情緒激動。他暗示，《星際戰機》也將延續這個創作脈絡，「我以前從來沒把這件事連結起來過」。李維坦言。他13 歲之前與父親關係疏離，「老實說有點不好意思，但我一直搞不清楚，為什麼自己總是回到『一個 13 歲男孩被一名男人拯救』的故事。那一刻對我來說意義重大，而在《星際大戰》裡，我又再次這麼做了。」

該片上月剛殺青。李維另外接受《娛樂週刊》訪問時曾表示，拍攝該片「困難得要命」，但每一秒都值得，「每天走進片場都既超現實又令人振奮，能創作一個全新、原創，既非前傳也非續集的《星際大戰》故事，。我對這個歷史悠久的系列充滿敬意與熱愛，但能有機會做出新鮮又原創的東西，每天都像是在圓夢」。電影預計明年5月上映。

