阿湯哥等40年終於拿下首座小金人！激動告白：電影是我的生命

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise），16日獲頒奧斯卡象徵終身成就獎的「主席獎」（The Governors Awards），拿下生涯第一座「小金人」的阿湯哥，難掩心中的激動及喜悅，感性告白：「拍電影不只是我的工作，而是我的生命。」

湯姆克魯斯從影超過40年從未獲頒奧斯卡獎，16日美國影藝學院頒發「主席獎」，是他首次以得獎人身分站上奧斯卡的典禮舞台，同台獲獎的得主還包括湯姆克魯斯、編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）及美術指導溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas）。

影藝學院指出，為了肯定湯姆克魯斯多年來對電影工業、特技團隊與戲院文化的重大貢獻，特別頒給他這座象徵終身成就獎的「主席獎」。當湯姆克魯斯從頒獎人阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）手中接獲小金人，兩人感動地台上緊緊擁抱。

湯姆克魯斯在致詞中回憶起自己從小迷戀電影，也因為電影才能走遍世界。他強調，電影讓他看見人類共通的情感，教會他理解與尊重不同文化。由於阿湯哥近年來以《不可能的任務》系列電影深受粉絲喜愛，他也不忘幽默自嘲：「希望未來不要再摔斷太多骨頭」，並承諾會持續支持新生代與守護產業。

