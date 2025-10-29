阿湯哥超不爽！柯林法洛自爆當年拍戲前晚狂歡 重來46次「慘不忍睹」

〔記者許世穎／綜合報導〕金球影帝柯林法洛近日接受史蒂芬柯貝爾的《柯貝爾深夜秀》訪問時透露，他在拍攝史蒂芬史匹柏執導、「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《關鍵報告》時，阿湯哥對他「非常不爽」。當時柯林正陷於酗酒與藥物濫用問題中，恰巧拍攝日又是他生日的隔天，前一晚他仍外出狂歡。

柯林回憶當時形容是「拍電影以來最糟糕的一天之一」，他表示：「我生日是5月31日，當天要拍戲。我還厚著臉皮拜託劇組，我算哪根蔥啊？」他說當時詢問能不能讓他不用在這部「製作費1.2億美元」的電影在他生日當天開工。結果當然，當天早上6點就得上工。「我前一晚鬧了一堆亂七八糟的事，剛關燈準備睡，電話就響了，是司機打來說：『現在早上6點10分了。』我心想：完蛋了。」

當柯林抵達片場時衣衫不整、神情恍惚，副導演大衛范豪斯當場攔住他說：「你這樣不能上片場。」他說當下竟然回對方：「我說，『那給我六瓶太平洋啤酒和一包萬寶路。』老實說，這不值得學，我兩年後就進了勒戒中心。不過在當下的確有效，畢竟所有聖人都說要活在當下嘛。」

結果柯林真的喝了幾瓶啤酒後上場拍戲，迎來「慘不忍睹」的結果，「我永遠忘不了那句我怎麼都講不出來的台詞，是『我相信各位都已經了解預防犯罪法的根本矛盾。』這句是開場的第一句。工作人員過來問我要不要出去透透氣，我心想，如果我出去再回來，壓力只會更大。於是我說：『不用，我們繼續。』」

「我們拍了46次。」柯林笑說，「湯姆對我非常不高興。湯姆是我非常敬重的人，但那天他真的不太開心！」

