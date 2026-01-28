阿滴健檢出狀況！鬆口身體「1數值」異常飆高：超過儀器測量上限

娛樂中心／蔡佩伶報導

阿滴健檢有紅字。（圖／翻攝自阿滴IG）

網紅阿滴早期以教學英文走紅，受到許多粉絲喜愛，不過近來多以旅遊影片為主，之前也提到怕觀眾對於取名「阿滴英文」感到困惑，因此還特別改名成「阿滴」。近日，阿滴透露去健檢時發現身體「1數值」破表，醫院還馬上致電叫他回去。

阿滴今（28日）在影片中提到最近皮膚不太舒服，所以他去皮膚科檢查時，順便加做血液檢查，豈料，隔日醫院立刻打電話請阿滴回診，表示他的免疫球蛋白異常，一般人過敏數值約落在100左右，即使有過敏體質的可能會在1000上下。

廣告 廣告

不過阿滴卻飆到2500，讓阿滴不禁形容是人生「最接近動漫主角的一次」，幽默表示能力值居然超過儀器能夠測的上限，貼文曝光後，不少人也擔憂阿滴的身體狀況，建議他應該到大醫院做進一步檢查。

阿滴過敏數值比別人還高。（圖／翻攝自阿滴IG）

更多三立新聞網報導

大S紀念雕像完工了！下週辦揭幕儀式 具俊曄「未來動向」曝光

路人入鏡求打馬！啦啦隊女神「1反應」爆爭議 急下架影片道歉了

李多慧跨界拍八點檔！一開口「台語諧音梗」 網笑瘋：越來越台灣人

26年前主演八點檔！賈永婕古裝扮相被挖出 本人自嘲：看起來有夠笨

