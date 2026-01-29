阿滴健檢大紅字！醫師曝數值爆表 超過儀器檢測上限

阿滴透露自己健檢的血液檢查報告中出現大紅字，免疫球蛋白E（IgE）檢測數值高達2,500。（翻攝自阿滴IG）

百萬網紅「阿滴」都省瑞經常在社群媒體分享生活，他昨（28）日在IG釋出短片，透露自己健檢的血液檢查報告中出現大紅字，免疫球蛋白E（IgE）檢測數值高達2,500，醫師提到這個數值已經爆表，還是他們儀器檢測的上限。阿滴則表示，這是自己人生中，「最接近動漫主角的一刻」。

阿滴昨天在IG釋出新的斷影音，提到自己最近皮膚癢癢的、不太舒服，就跑去皮膚科做了血液檢查，檢查完隔天就收到醫院的電話，要他找一趟回診，因過敏檢測的IgE數值高達2,500。

廣告 廣告

阿滴回診後，醫師透露一般人的IgE數值大約在100左右，過敏兒可能在1,000上下，但阿滴的數值2,500不僅爆表，還是他們儀器能夠檢測到的上限值。阿滴則正向看待，直呼是自己人生中，「最接近動漫主角的一刻」，能力值超過儀器檢測上限。

阿滴後來仔細一想，才發現家中空氣清淨機的濾網，好像2年沒換了。影片最後，阿滴提醒跟他一樣有過敏的人，要記得注意家中的空品質。阿滴也在下方留言區提到後續處理，已經做了200多項的那個過敏原檢測、目前在做降敏療程。

更多鏡週刊報導

健檢2小時被緊急通知！ 百萬網紅DK曝老婆疑似長惡性腫塊

台中爆禽流感涉隱匿！早有病例仍出蛋 專家建議：避免生食禽肉或未熟蛋

高雄超暖國中弟「護身障翁過馬路」萬人讚爆！校方送表揚狀 里長曝老翁真實情況