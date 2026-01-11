「阿滴英文」沒了？阿滴突宣布「道別舊頻道」！

娛樂中心／尤乃妍報導

知名YTR阿滴近日在個人Podcast與社群上提到，2026年開始，Youtube頻道、IG、Threads中文名稱將從「阿滴英文」正式改為「阿滴」，原因主要是近年來頻道內容已與教英文沒有太大關係，保留「英文」頭銜可能會誤導新進觀眾。





11年「阿滴英文」成過去式？阿滴突「告別舊頻道」背後原因全說了

阿滴已正式將YT與社群中文名稱更改，刪去「英文」字眼僅保留「阿滴」。（圖／翻攝自Youtube@rayduenglish）

從英文教學起家的知名YTR阿滴近日宣布，頻道與社群中文名稱都將從原本的「阿滴英文」更改為「阿滴」。主要原因為近年來頻道轉型，內容已經不再以「英文教學」為主，更多是旅遊、或是Podcast訪談，對於新進的觀眾來說可能會被「英文」二字誤導。目前Youtube、IG、Threads中文名稱皆已更改，但保留英文名稱「@rayduenglish」作為歷史紀念。同時阿滴也提到，由於頻道風格轉換，片頭也將一併更新，但尚未完成。

阿滴近年來頻道內容多為旅遊、訪談等等企劃，他本人也在社群簡介寫道「沒什麼在教英文」。（圖／翻攝自Youtube、Instagram@rayduenglish）

告別陪伴了觀眾11年的「阿滴英文」，許多網友感到驚訝與不捨「現在的小孩已經不知道阿滴是教英文的了嗎」、「阿滴英文要走入歷史了嗎」、「我們已經到了需要解釋阿滴英文的時候了嗎」，不過也有許多網友尊重阿滴決定，認為這是一個「新的里程碑」，也有粉絲敲碗希望阿滴偶爾還是可以重操舊業回來教英文。

