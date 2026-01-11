「阿滴英文」走入歷史！本人親證實 背後原因曝光

「阿滴英文」將走入歷史，本人證實揭原因。（圖／翻攝自阿滴IG）





百萬YouTuber阿滴近日無預警宣布「2026跟阿滴英文說掰掰」，有網友驚呼「自介已經改成沒什麼在教英文，阿滴英文要走入歷史了嗎？」對此，阿滴也解釋其實是要將用了11年的頻道名稱「阿滴英文」名字改掉，原因也曝光了。

阿滴宣布重大決定。（圖／翻攝自阿滴IG）

阿滴宣布重大決定。（圖／翻攝自阿滴IG）

「阿滴英文」頻道起初是以英文教學影片走紅，目前累積289萬粉絲。不過阿滴近日透露將會把名稱改為「阿滴」，不只是頻道，還包含Instagram、Threads等社群帳號也會一併更改，不過英文名稱依舊會是「@rayduenglish」，除了難以更動，也希望可以當成是一個歷史紀念。

廣告 廣告

至於改名的原因，阿滴解釋有些新的觀眾是因為旅遊影片才認識他，如果是「阿滴英文」會讓人產生困惑。他也透露未來影片將會有新的片頭，更笑說「我們還沒做，所以可能會先沒有片頭。」



【更多東森娛樂報導】

●阿滴曾2度試圖輕生！親吐憂鬱過往 滴妹收訊息嚇壞急衝租處

●遭爆帶女友同遊歐洲！ Joeman鬆口曝感情狀態 認不敢當渣男

●Joeman杜拜遊曝新戀情？網友神比對抓包 女方身分曝光

