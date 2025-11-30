阿爆簡單生活節〈跳一波〉嗨翻 楊乃文「講話很難」選擇猛喝水

【緯來新聞網】「2025 Simple Life 簡單生活節」連二日舉辦，今（30日）來到第二天，金曲歌后 ABAO 阿爆傍晚登場 ft. 那屋瓦，以布農古謠〈OAA〉清唱開場，〈1-10〉、〈makadju 三八花の人〉、〈uduli 跳一波〉節奏鮮明，全場大小樂迷舉著手跟著搖擺，最後要大家：「比出你覺得最簡單的pose。」阿爆向大家問候：「聽不懂歌詞沒有關係啦，你們就感受感受感受齁！」

ABAO 阿爆傍晚登場 ft. 那屋瓦，以布農古謠〈OAA〉清唱開場。（圖／簡單生活節提供）

廣告 廣告

在演唱〈跳一波〉時，要全場一起「跳起來！」現場成為大型舞蹈教室，由阿拉斯主key的〈快樂吧〉帶著大家進入彷彿豐年祭的歡樂氛圍。鍵盤手興奮的用西班牙文介紹他自己並且表示那屋瓦去了很多地方巴黎的地方，現在把音樂帶回來台北，接著又以〈Pusinivulu（魯凱古謠）〉轉入更悠揚的情感層次，最後在平和又安詳的〈在後的必要在前〉收尾，氛圍純粹動人。

阿拉斯（左）主key的〈快樂吧〉帶著大家進入彷彿豐年祭的歡樂氛圍。（圖／簡單生活節提供）

楊乃文以〈Song 2〉開場，隨即問候樂迷們：「大家好，很開心回到簡單生活節，Simple Life 非常不簡單，大家玩得開心嗎？我剛剛跳得很累，一開始大家的 woo hoo 有沒有跟著唱？」緊接著演唱〈A dream of Bonnie and Clyde〉，強勢展現女爵搖滾魅力。多首經典如〈Monster〉、〈應該〉、〈證據〉輪番登場。

楊乃文以〈Song 2〉開場。（圖／簡單生活節提供）

唱完〈證據〉，楊乃文又說：「講話很難，講對的話很難，所以我選擇喝水，我剛剛認真思考5秒，我沒有什麼好想講的，那我就繼續唱。」獨特的冷冽魅力樂迷們全盤通吃，歌單中〈不送花的人〉更是難得的現場版本。最後的〈星星堆滿天〉全場大合唱，氣氛熱度直線上升。演出最後，楊乃文俏皮的留下一句：「伍佰現在應該在某個角落，歡迎他隨時上台。」

更多緯來新聞網報導

金鐘60／楊一展帶姊遺物當幸運物走紅毯 曝當鏟子超人挖到哭

金馬62／陳雪甄熬17年擒女配角獎爆哭 完美感言全場動容