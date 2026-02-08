阿爾卑斯山多起雪崩鄰近冬奧賽區 3名滑雪客非管制區喪命

阿爾卑斯山。（示意圖／達志／美聯社）

義大利北部阿爾卑斯山是著名滑雪勝地，近日接連發生多起雪崩事故，已造成3名滑雪者不幸喪命。其中一個事發地點位於米蘭-科爾蒂納冬季奧運的部分賽事場館所在地，使外界更加關注，也擔憂在當地滑雪是否安全。

綜合外媒報導，義大利阿爾卑斯山救援隊指出，有兩起雪崩發生於多羅米堤山脈（Dolomites）的最高峰馬爾莫拉達山（Marmolada）地區，該處距離正在舉辦的冬奧女子高山滑雪賽事場地柯提納戴比索（Cortina d'Ampezzo）不遠。救援人員在約海拔3300公尺的羅卡角（Punta Rocca）找到一具男子遺體，初步推判死者與同伴在非管制區滑雪，可能人為觸發雪崩後遭掩埋，最終宣告不治。

同一日在下瓦爾泰利納谷（lower Valtellina valley）的阿爾博薩吉亞村（Albosaggia）也傳出有滑雪客罹難，兩名滑雪客一樣疑似前往非管制區，遇到雪崩不幸罹難。據悉，事發地點鄰近冬奧舉辦男子賽事的地點博爾米奧（Bormio）。當地媒體也指出，在這兩起雪崩奪命事故前，附近區域就已有兩名芬蘭籍滑雪客因雪崩喪命。

針對雪崩事故頻傳的情形，義大利雪況與雪崩風險協會（AINEVA）警告，由於新雪與中等風速造成積雪板塊不穩，隨便一名滑雪者通過都可能引發雪崩，請民眾上山滑雪應注意安全。阿爾卑斯山救援單位也提醒，到非管制區滑雪具挑戰性與吸引力，但風險極高，民眾務必留意天候與雪況，並遵守安全指引，以免發生憾事。

