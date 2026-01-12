阿爾卑斯山驚傳多起雪崩 釀6名滑雪客喪命！2.5公尺積雪下見男屍

法國阿爾卑斯山。（示意圖／達志／美聯社）

法國東南部阿爾卑斯山的薩瓦省擁有許多世界級滑雪場，在國際間相當有名，但上個周末發生多起雪崩事件，竟造成至少6名前去滑雪的遊客喪命。救援人員在2.5公尺厚的積雪下，發現一名目測約50歲的英國男子，已明顯死亡。

根據外媒《每日郵報》報導，法國氣象單位在上周末前有發布雪崩高風險警報，但仍有遊客不顧警告前往滑雪。雪崩災難始於上周六（10日），薩瓦省當日已傳出2起雪崩事故，導致3名滑雪客罹難。上周日（11日）該省境內又發生至少6起雪崩，一天內有3人因此喪命。

救難團隊指出，其中一名罹難者為50多歲的英國籍男子，他11日於薩瓦省的拉普拉涅（La Plagne）度假村進行野外滑雪時遭遇雪崩，搜救人員動員超過50人、歷經近1小時搜索，才在2.5公尺深的積雪下將其挖出，他已明顯失去生命跡象，經搶救仍不治。

事後救難團隊也表示，該名殉難的英國籍男子當時正於非正規雪道（off-piste）區域滑行，身上並未配戴雪崩訊號發射器，身邊也無專業教練陪同，增加救援難度。同日另一名32歲滑雪客則在上薩瓦省的瓦洛爾西訥遭遇雪崩，雖未被白雪掩埋，卻因強大衝擊力與周遭樹木相撞受重傷，最終不幸罹難。

總計短短2天內，阿爾卑斯山山區的雪崩意外已累計造成6人死亡。事實上，法國氣象單位（Météo-France）在此之前已針對該周末發布雪崩高風險警報，警告氣候條件極不穩定，呼籲民眾切勿前往非開發區域進行野外滑雪；然而多名滑雪客仍無視警示冒險入山，導致悲劇接連發生。

目前當地搜救單位仍維持高度戒備，並再次呼籲遊客嚴格遵守滑雪場安全指示，以免發生憾事。

