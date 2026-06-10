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阿爾巴尼亞近年淪為詐騙集團溫床，當地年輕人受電影《華爾街之狼》影響，化身投資顧問誘騙外國人投入畢生積蓄。法國警方近期破獲一處機房，發現受害者損失高達150萬歐元，甚至有人因此差點走上絕路。

阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）因低薪與多語系人才優勢，近年成為跨國詐騙集團的首選基地。一名化名 Jon 的20多歲青年向法新社（AFP）透露，他崇拜電影《華爾街之狼》中由 Leonardo DiCaprio 飾演的主角，在豪華辦公室內假冒美國顧問，誘騙受害者投資虛擬貨幣（Cryptocurrency）。他每月領取約1450歐元的高薪，是當地基本工資的三倍，對此他毫無悔意，甚至對自己的「業績」感到自豪。

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這起跨國詐騙案在法國警方介入後曝光。一名法國女企業家 Chantal 誤信石油投資廣告，隨後被詐騙集團纏上。她最初僅投入250歐元，在看到帳面獲利翻倍後，陸續投入8萬歐元（約新台幣280萬元）。當她試圖提領獲利時，對方卻以各種理由要求支付更多費用，甚至一天狂打20通電話施壓，讓她精神崩潰，一度想結束生命。

法國調查人員最終追蹤到阿爾巴尼亞，並與當地警方合作逮捕5名嫌犯，包括機房負責人。雖然阿爾巴尼亞不引渡公民，但當地法院已承諾將對嫌犯進行審判，並協助受害者追討賠償。受害者 Chantal 表示，這些詐騙集團不僅偷走金錢，更摧毀了人的尊嚴。

原文出處：阿爾巴尼亞淪詐騙天堂！「華爾街之狼」信徒誘騙法國人投資虛擬幣

本文由AI協作，經編輯審核後發布