阿特曼看Moltbook「只是一時風潮」 自歎對「這件事」太天真

OpenAI執行長阿特曼認為Moltbook「只是一時風潮」，但背後技術會持續存在。美聯社資料照片



AI代理社交論壇「Moltbook」近日爆紅，引起科技圈熱議。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）週二（2/3）表示，Moltbook 可能只是一時的風潮。

路透社報導，阿特曼週二在舊金山的思科人工智慧高峰會（Cisco AI Summit）對Moltbook發表了個人看法。Moltbook是有如Reddit的論壇，但上線聊天者均為AI機器人，它們在此交換程式碼及其他資訊，包括人類「主人」的八卦。

Moltbook平台上月底上線時，只是一個小規模實驗，但也引發越來越多人討論電腦是否即將擁有媲美人類的智商。Moltbook的成長也帶來風險，網路安全公司Wiz本週稍早警告，該平台有重大缺陷，會暴露數千名真人的隱私資訊。

Moltbook的內容是由開源AI代理軟體OpenClaw（前稱Clawdbot或Moltbot）生成，OpenClaw如同一名AI助理，可以幫用戶整理電郵收件匣、與保險公司斡旋、查詢航班、追蹤股票動態，以及處理一籮筐的雜事。

阿特曼週二表示，Moltbook可能只是一時風潮，「但OpenClaw不是」。他表示，「程式碼本身非常強大，但程式碼加上通用電腦應用程式會更加強大」的觀點會一直存在。

生成式AI新創公司Anthropic的產品總監克瑞格（Mike Krieger）也在週二的AI高峰會表示，大多數人還沒準備好將電腦交給AI全權控制。

阿特曼表示，OpenAI旗下的AI編碼助理Codex已擁有類似OpenClaw的能力。至上月為止，Codex已有逾百萬名開發商用戶。

OpenAI週一也發表蘋果麥金塔版的Codex獨立應用軟體，盼直接與Cursor 、Anthropic旗下的Claude Code等應用軟體競爭。

隨著AI編碼工具普及，利用AI協助編寫程式碼的Vibe coding方興未艾，沒學過程式設計者也可藉此打造應用程式，令軟體產業的未來引起質疑。Anthropic週二發表Claude模型的法律文書工具後，就引發軟體相關類股大跌。

不過阿特曼表示，儘管AI的應用場景已趨於廣泛，包括應用在醫學研究，也成為寫作工具，但普及速度仍比他預期來得慢。

他說：「我想我太天真了，沒有真正仔細思考過。好好回顧歷史，就不應該（對AI的普及速度）感到意外。」

