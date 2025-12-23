阿特曼：市場憂心AI泡沫是好事 現在其實沒那麼瘋狂了

OpenAI執行長阿特曼。美聯社



人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的創造者OpenAI公司，其執行長阿特曼在最近接受訪問時說，目前市場投資人會擔憂AI泡沫是件好事，其實現在的狀況已經沒有先前那樣瘋狂了。

阿特曼接受財經記者坎特羅維茲（Alex Kantrowitz）的YouTube訪談時說：「我認為市場在今年稍早是更瘋狂的狀況，你知道，我們去跟哪個公司接觸，他們的股價第二天就會飆漲20%、15%……那真的很不健康。」

他接著說：「我其實很高興市場現在有更多一點的質疑，更多一點的理性。我覺得我們原本正朝向一個不穩定的大泡沫前進，現在人們更加清醒了。我覺得先前的確太瘋狂了，現在更加理性。」

廣告 廣告

但是阿特曼強調，儘管AI發展與投資將會有起起伏伏，但有一點可以確定，就是算力一直不夠。這也是為什麼OpenAI仍將繼續投資推動大規模的AI基礎建設。

阿特曼另外被問到他與蘋果公司前總設計師艾夫（Jony Ive）的合作，會帶來什麼樣的AI裝置。阿特曼表示，將會出現的不是一個、而是一系列的小裝置，這些裝置將會像是隨身的AI管家，會直接偵測預測你面前遭遇的問題，主動詢問是否需要協助。例如，在公司簡報會議上，及時提醒忘詞。

在這種狀況下，阿特曼認為新的AI裝置不需要螢幕，會完全脫離目前我們與智慧手機的「圖形介面」互動方式。只要AI可以更深入了解你，成為一個量身訂做、記得你每一件事的管家，就能夠及時主動辦理使用者遭遇的問題。

要讓AI擁有這麼深入的個人化服務，必然會讓AI與人的關係更加親密。阿特曼預言會有更多的人與AI結婚或建立伴侶關係。他說，OpenAI不會去驅使用戶要與ChatGPT建立排他的伴侶關係，不過一定會有公司推出的AI會這樣做。

不過，OpenAI並沒有打算快速推出這樣的AI裝置，至少2026年不會推出。阿特曼也說，他不急著要讓公司股票上市（IPO），他覺得當個上市公司執行長「很煩人」。阿特曼認為目前的私有公司架構，更適合OpenAI專心發展更好的產品。

更多太報報導

接單接到「嚇到」！中經院看好明年GDP成長衝4% 製造業看旺明年景氣

《惡血》記者告AI巨擘盜用著作 馬斯克旗下xAI首列被告

路透：輝達計畫農曆年前開始出貨H200到中國