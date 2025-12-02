阿童之聲開砲：賴清德「魯莽告白」外交 台灣獲「0元尊重」

前台北市議員童仲彥在網路節目《阿童之聲》節目中，針對當前政局與外交策略發表辛辣評論。他引述美國《時代雜誌》（TIME）稱總統賴清德為「魯莽的領導人」，正在將台灣帶向危險邊緣，並嚴厲批評政府近期在國際媒體上登廣告的作法。

童仲彥將賴清德政府在《華盛頓郵報》、《華爾街日報》及日本等地大篇幅刊登廣告的行為，形容為「魯莽告白，真心換絕情」與「出口轉內銷，大賣芒果乾」。他質疑，國防特別預算高達 1.25 兆元，台灣人民卻感到「0 元的尊重」。

他進一步指出，外交部雖稱未花預算，但所有廣告新聞稿皆來自「共同社」，而共同社的推播服務可付費購買，質疑預算恐藏匿其中。阿童認為，這種對國際的「告白方式」，恰恰證明了雙方「沒有溝通管道」，如同呂秀蓮副總統所言，單押一方將帶向兵凶戰危。

談到國內政治，童仲彥以「館長」與黃國昌的關係為例，讚揚館長儘管政治立場與黃國昌不同，仍能當好朋友是「真男人」，藉此對比當前媒體熱衷於操作政治和製造分裂，批評部分政論節目「設陷阱」，分化社會價值。

對於立院的對抗，他提到藍白陣營要求賴清德國情報告並即問即答，以及「青鳥」陣營將發起公投和罷免延長賽，批評台灣政治陷入「不贏就要整個翻桌」的混亂局面。

此外，童仲彥也揭露將前往警局為 YouTuber 八炯提告恐嚇一事做筆錄。他反批八炯的行為屬「濫訴」，並質疑其「不怕」的說詞。同時，他提及名嘴游智彬已至泉州公安局提告八炯，公開呼籲陸委會副主委梁文傑與警政署應信守承諾，約談並調查游智彬，強調所有人都應像館長一樣「說到做到，當個真男人」來查清真相。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《阿童之聲》！

