【阿米斯音樂節十二年】持續唱、持續對話：文化小教室的回聲
在台東都蘭鼻，阿美族音樂人舒米恩（Suming Rupi）於2013年發起的「阿米斯音樂節」（Amis Music Festival）走過12年，從一次以歌唱連結土地的嘗試，到台灣最具代表性的原住民族音樂文化行動。今年音樂節以「韌性」為題，象徵在自己的土地上慢慢起身、長出自己的花。這裡沒有VIP席次，只有人人平等的共鳴現場；沒有距離，只有海風、歌聲與族人共舞的節奏。 本專題以「十二年的阿米斯」為主軸，從三個面向回望這場島嶼的文化運動：從部落長者的記憶，看見部落如何在懷疑與行動之間學會自我治理；從青年階層的參與，理解文化如何在勞動與合作中被再度啟動；再從「文化小教室」的思辨現場，看見部落與世界對話的深度。這是一段關於土地、語言與世代的故事，也是阿美族在當代持續唱出韌性之歌的證明。
阿米斯音樂節，除了三大表演舞台（現代舞台、文化舞台、海邊的孩子舞台），今年還包含九大主題區，其中文化小教室與文化電影院共同構成「思考的現場」。它沒有主舞台的聲浪、也不在觀眾簇擁的中心，但每一場講座、影像放映與對談，卻靜靜編織出屬於這座島嶼的思想與生活脈絡。
從2017年的「都蘭電影院」到如今的「文化小教室」，這個由在地青年與藝術工作者共同經營的知識現場，正是阿米斯音樂節持續深化的靈魂之一。
由部落出發的公共教室
阿米斯音樂節資深企劃工作人員努儂・布海說：「對我們來說，這個區域像是心臟，讓整個音樂節有呼吸、有反思。它提醒大家：慶典不只是唱歌跳舞，更是理解自己的方式。」
「我2016年加入阿米斯音樂節團隊，當時只是票口兼部落邀約聯繫窗口，沒想到一做就到現在。」努儂・布海笑著回憶。身為花蓮太魯閣族青年，他的加入帶來跨族群的視野，也讓他見證了文化小教室從無到有的誕生過程。「最早的雛形應該是2017年第四屆時的『都蘭電影院』，那時還沒有『小教室』這個名字，但精神已經出現了。」
那一年，音樂節首次設立了放映與討論空間。三部短片——《漂流遇見你》（泰雅族陳潔瑤導演與舒米恩赴新喀里多尼亞拍攝的紀錄片）、《我的名字叫織羅啟示篇》（阿美族導演林光亮）、以及阿美族導演阿洛．卡力亭．巴奇辣導演的《吹過島嶼的歌》，以音樂為切口，探索太平洋群島與台灣原住民族之間的文化連結。努儂・布海說：「那幾場放映後的座談，其實就是後來小教室的種子。觀眾反應非常熱烈，大家不只談電影，還談起土地、語言、身份的問題。我們發現，這樣的對話很需要。」
兩年後，2019年第五屆音樂節正式從都蘭國中移到傳統領域都蘭鼻舉行，文化小教室（當時為「都蘭小教室」）也於此誕生。
「我們覺得不能只播片，應該創造更開放的交流現場，於是設計了白天的文化沙龍、晚上的電影院。」他回憶當年的籌劃，「那次小教室一共有十場講座，主題從社區照顧、性別議題到國際文化連結都有。」
其中包括來自菲律賓的文化倡議組織DKK分享社區串聯經驗，也邀請部落青年談性別與身分認同。「那場講座談原住民族中的同志文化，觀眾反應很深，因為那不只是性別議題，而是部落如何面對多元的自己。」那一年，文化小教室的雛形正式成形——不再只是影像延伸的座談，而是一個開放、多聲、跨議題的知識舞台。
到了2023年第六屆，開始把主題擴大，不只談原民文化，也談土地教育、人權、生活方式。他舉例，「那年有四場『部落釀食尚』分享原民傳統食於當代飲食與消費習慣的應用，也有一場介紹以阿美族糯米酒釀法融合葡萄酒工藝的釀造實驗。這些主題聽起來輕鬆，但其實都在探問文化如何延續到日常。」
2025：拍刺、移工與土地——延伸的對話現場
他強調，「文化小教室」最大的特色，是讓議題從生活出發、又回到生活。「不是要讓大家覺得在上課，而是能自在地討論我們正在面對的變化。」
今年的音樂節，文化小教室與台灣史前文化博物館「拍刺浪潮節」合作系列，主題聚焦於拍刺（傳統刺青）（拍刺）的美學與意義。「我們邀請台灣至太平洋國內外共計六位拍刺師，透過工作坊與觀眾交流，其中兩位甚至在小教室有講座分享，觀眾可以親眼看到紋飾如何與身分、歷史相連。」努儂・布海說。除了拍刺刺青，今年也延伸至移工議題——兩位長期與印尼移工合作的田野工作者，發表以採集移工創作歌曲為題的新書，讓舞台再度跨越族群邊界。
此外，今年文化電影院的放映同樣延伸討論主題：從捕捉移居異鄉的阿美族老人與女兒之間，關於記憶、文化與愛的拉扯之劇情短片，到原民青年創作的動畫，乃至毛利藝術家來台分享文化與權力的對話——每一部作品都是一場關於身份與連結的思辨。
「其實音樂節不只是聽音樂，它是一個文化運動。對很多人來說，音樂是最容易進入的入口，但當你留下來，走進文化小教室，就會看到我們想談的更深的事——族群之間怎麼理解彼此、怎麼看土地、怎麼讓傳統不只是懷舊，而能活在今天。」
從海獵人到教室裡的微歧視：讓差異成為討論的起點
回顧歷年策劃，策展方向大致經歷三個階段：其一，先從都蘭與原住民族文化出發，奠定在地關懷與自我書寫的基礎；其二，逐步擴張至土地、教育、環境、性別與社區照顧等公共議題；其三，將視野延展到跨太平洋的文化連結，讓不同島嶼之間以音樂、影像與生活技藝進行交流。
「我們原本以為來音樂節的人不一定會坐下來聽一小時的講座，結果事實剛好相反。」文化小教室團隊成員努儂・布海說。從2019年正式以「都蘭小教室」之名登場之後，講座的人潮逐年攀升。「常常早場只有十來個，越晚越多人，最後擠到5、60人。有人甚至從中午坐到晚上，寧願壓著耳朵，抵住旁邊舞台的音浪，也要專心聽完。」這種專注與飢渴，成了文化小教室繼續深化的最大動力。
主題的擴張，來自於觀眾與部落雙向的回饋。以2023年都蘭海獵人的分享為例：從攤位上的魚湯談回海上作業的紀律與倫理，並直面「傳統捕獵」與「現代保育」之間的張力。「族人原本就有季節與配額的共識，問題是如何讓當代法治看見這套內在規則。」這類討論，讓外來觀眾理解部落並非與環境對立，而是在既有的文化秩序裡追求平衡。
教育現場的「微歧視」也是高共鳴的題目。講者舉出校園裡對原民青年的既定想像——「你們一定很會唱歌、很會運動。」看似稱讚，卻不自覺把學習能力與自我期許框在刻板印象之中。透過第一手經驗的陳述與回應，非原住民的聽眾也能對照自身生活中的不經意傷害，從「理解」走向「修正」。
當然，越靠近現實的議題，越容易出現拉扯。例如土地開發、文化守護與觀光需求之間的矛盾，或「傳統智慧創作保護條例」在實務上的爭點。「我們不回避爭議，但我們更在乎對話的方法。」努儂・布海強調，文化小教室不是要替誰下定論，而是創造一個能聽見多元聲音的公共空間。「讓部落耆老、青年、研究者與樂手坐在一起，把立場說清楚，讓彼此知道『為什麼會這樣想』。」
觀眾結構也值得注意。文化小教室的聽眾多為非原住民，但多數人都在議題裡找到與自身經驗的連結。「大家說，這些題目在學校或媒體上很少被完整討論。小教室讓他們第一次把『風景』聽成了『關係』。」努儂分享過一個畫面：一位觀眾自午後坐到夜晚，主持人勸他可以去別的舞台走走，他笑著擺手：「我想留在這裡。」於是，一個音樂節裡，長出了一個願意久坐的公共教室。
從觀眾到行動者：讓參與成為學習的一部分
「怎麼讓觀眾不是只聽，而是一起參與？」回到出發點，文化小教室的策劃從來不是一串講題，而是一個「可坐下、可動手、可對話」的場域。團隊回憶，2017年以「都蘭電影院」試水溫，是因為影像最容易打開共感：先看、再談，讓議題在放鬆的氛圍中自然發芽。之後才擴充為三股並行的參與路徑——影像放映＋座談、部落手作體驗、開放式文化沙龍。三者的共同語言，是讓知識回到身體與日常。
其中，「手作」一直是打開對話的關鍵。十字繡、服飾與織帶的體驗課，看似技法教學，實則是一場口述歷史課。部落長輩老師在教針線的同時，也把服飾紋樣背後的族譜、禁忌與禮制說給學員聽。參與者在「做」的過程理解了「為什麼」，原本抽象的文化脈絡變得可觸可感——也因此，手作課總能在輕鬆氣氛裡，悄悄讓議題落地。
參與的形式不止於現場。疫情期間，團隊把小教室的討論延伸為「阿米斯音樂節論壇」：邀請部落青年、在地活動策劃者與不同音樂節的實務夥伴，交流如何在資源有限的情況下持續耕耘、如何與部落建立信任。論壇之後，一些青年回到自己的社群，發起小型導覽、讀書會或議題沙龍——不一定冠上「音樂節」，卻延續了小教室「用行動把對話說完」的精神。
未來的小教室，團隊希望在「連結現地」上再更前一步。除了持續的影像、手作與沙龍，也期待未來可與「都蘭國」等在地單位有合作，把導覽納入節期系列活動：帶觀眾不只走進傳統領域，更走入部落理解生活環境如何形塑生計與美學，也理解為何音樂節要回到族人的土地上舉辦。當講座與步行、味覺與視覺彼此呼應，文化就不再停留在教室，而是延展成一段共同的路程。
十年耕耘，小教室沒有要當權威，也不急於得出結論。它提供的是一個時間帶，邀請大家把各自的語言端上來。正如團隊所言：「有對話，才有下一步。」在節慶的喧鬧之中，小教室持續開席——讓人們記得坐下、傾聽，然後再起身行動。
其他人也在看
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆早住進王子家！閨密簡廷芮遭網洗版轟共犯「等翻車」 神隱至今
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，目前雙方皆無回應，而美國同行的閨密簡廷芮遭網友留言「區置板凳」，網友刷一排留言洗版，不過她至今仍神隱。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前