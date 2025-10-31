阿緯昔見「王子與愛妻私拍合照」 質問：什麼情況？
藝人王子（邱勝翊）近日遭范姜彥豐指控與粿粿（江瑋琳）談婚外情，後王子道歉坦承與女方的互動「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出王子過去與棒棒堂成員阿緯（劉峻緯）的愛妻豆豆（錢文儀）曾私揪合照，讓阿緯PO文直喊：「什麼情況？！」再度引發討論。
阿緯2017年5月曾在臉書與IG發文點名王子：「你給我翻譯翻譯，現在是什麼情況？！」並PO出豆豆被王子搭肩、比讚的照片，直呼：「為何我老婆桌上有這種東西？為何不曾看過我的照片？」王子當時則開玩笑回應：「哈哈哈，我只能說你真的娶到一個好老婆。」
而在王子遭范姜彥豐指控破壞了他的家庭後，許多在PTT也紛紛留言：「人妻獵人」、「一開始以為只是做做效果，現在嘛」、「現在跟王子沾上邊的人妻都很慌」、「這什麼NTR本子的對話」、「不可能！絕對不可能」、「（王子）他這樣會眾叛親離吧，誰敢跟他做朋友」。
