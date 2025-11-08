阿罩霧草地音樂會湧人潮 參山處打造霧峰秋日慶典盛會
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中臺灣霧峰的立法院民主議政園區於今、明（11月8、9日）兩天化身為音樂與光影交織的草地舞台。交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手霧峰區農會、霧峰文化觀光協會及在地學校音樂與熱舞社團等單位，共同舉辦「阿罩霧草地音樂會」，以「共振阿罩霧」為主題，打造融合音樂、農食、文創與永續體驗的文化盛典。今日活動吸引逾千名遊客熱情參與，現場人潮熱絡，氣氛歡愉。活動為期兩天，今日錯過的民眾，明天千萬別再錯過，來霧峰體驗秋日最Chill的音樂氛圍。
今（8）日活動邀請多位貴賓蒞臨，包括立法委員何欣純、農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊、立法院議政博物館館長徐仙卿、霧峰區長張慶庸、霧峰區農會總幹事黃景建、霧峰文化觀光協會理事長林俊明及多位民意代表、各里里長與觀光圈夥伴，共同為活動揭開序幕。
立法委員何欣純表示，霧峰擁有好山、好水與豐富的人文特色，從歷史古蹟到在地農產，都展現獨特魅力。「阿罩霧草地音樂會」正是凝聚在地能量的重要舞台，透過音樂、文化與農食的交織，讓更多人看見霧峰的美好與活力。我們要把霧峰推向全臺灣、走向國際舞台，讓世界看見阿罩霧的風華再現。
參山處曹忠猷處長表示，霧峰兼具深厚的人文底蘊與自然資源，期望透過「阿罩霧草地音樂會」，將文化與旅遊深度結合，打造獨具特色的在地觀光品牌。活動不僅是音樂盛會，更是結合地方風情的沉浸式體驗，藉由展現霧峰的歷史人文與自然景觀，吸引更多旅客造訪，促進地方觀光發展，讓霧峰成為中臺灣秋冬旅遊的新亮點。今年活動特別結合「低碳騎旅導覽」、「特色市集」與「光影調酒秀」，展現中台灣秋冬節慶旅遊的全新樣貌。
其中，「低碳騎旅導覽」廣受好評，由霧峰觀光大使陳永進教授領騎，帶領民眾以環保低碳方式探索光復新村、亞洲大學美術館、霧峰農會酒莊與林家花園，感受霧峰的自然與文化風華。霧峰區農會更貼心贊助初霧清酒無限量試飲，並邀請全台知名調酒師駐場，讓民眾只要購買票券即可暢飲，現場氣氛熱烈。
音樂演出陣容堅強，從知名歌手溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文，到新世代歌手蕭容少、正宇、張晴、Aailyah等輪番登台，帶來流行與獨立音樂交織的秋日旋律。除流行音樂外，現場還有半線室內樂、霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學黑泡泡熱舞社、朝陽科技大學皇家熱舞社等在地團體精采演出，展現霧峰的青春活力與多元藝術魅力。
參山處曹忠猷處長指出，今年活動同步規劃「食在有感」、「文創選物」、「永續拾光」、「美食餐車」及「玩創工坊」等五大專區，匯集超過40家特色攤位，從霧峰在地農特產、美食餐車、文創手作到環保再生設計，展現多元魅力。參山處特別設置「喔熊文創商品專區」，推出喔熊系列商品，包括頸枕、鑰匙圈、造型提袋、環保杯與徽章套組等，讓民眾在逛市集時也能感受喔熊的可愛魅力。永續拾光區內的「參山永續拾光」專區，由參山處同仁將不再使用但仍具良好狀況的物品提供義賣，所得全數捐贈予慈善團體，倡導資源循環與低碳生活理念。活動不僅是視覺與聽覺的饗宴，更是民眾實踐永續生活、共創社會善意的平台。
參山處強調，「阿罩霧草地音樂會」展現霧峰的文化魅力與創新能量，並積極串聯周邊景點與業者，帶動中區觀光圈旅遊人氣。另預告「2025區域觀光圈市集日（中區＆金門）」將於11月14日至16日在華山1914文化創意產業園區盛大登場，屆時將匯集中區16家特色業者，提供DIY手作體驗與消費優惠，持續推廣中台灣豐富多樣的觀光風貌，讓更多民眾感受參山觀光圈的魅力與活力。
