阿罩霧草地音樂節 一場音樂與初霧微醺邂逅
[NOWnews今日新聞] 霧峰在地酒文化魅力再升級！台中市霧峰農會酒莊將於8、9日兩天，在立法院民主議政園區民表草坪舉辦「阿罩霧草地音樂節」。今年以「Soul嗨！初霧微醺Bar」為主題，結合「草地音樂 × 微醺魅力 × 在地風土」三大概念，與在地多家品牌一同邀請民眾在微風草地與音樂節拍之間，品味霧峰稻米清酒的細膩香氣與土地韻味。
霧峰區農會總幹事黃景建表示，霧峰擁有全台最優質的稻米之一，透過霧峰農會酒莊專業釀造團隊的努力，將在地稻米轉化為香氣優雅、層次豐富的地酒，展現霧峰土地的溫度與創新能量。
黃景建指出，霧峰農會酒莊希望讓更多年輕世代透過音樂與調酒活動，重新認識霧峰的土地之美與農業價值。此次參與阿罩霧草地音樂節，不僅是品牌亮相，更象徵霧峰農業文化與創意生活的結合，讓『在地稻米』成為最具故事性的風味產業名片。
今年活動以代表品牌「初霧」為主軸，打造「初霧微醺Bar」現場攤位，展示多款霧峰在地酒品，包括初霧燒酎、初霧純米吟釀、荔枝蜂蜜酒、檸檬蜂蜜酒等多款人氣酒品。現場還將提供試飲與展售活動，讓民眾從柔順淡雅到香氣濃郁的不同層次中，感受霧峰稻米化為酒香的極致風味。
此外，活動期間特別推出兩款限定特調：「霧裡看花」以「初霧．吟釀」為基底，融合五葉松糖、龍眼花茶與檸檬汁，酸甜清爽、香氣優雅；「醺霧」則以「醉峰」為基底，結合桂圓、紅棗與霧峰烏龍茶，帶出獨特煙燻氣息與厚實酒體。購買399元園遊券即可參與限定調酒體驗，在草地Bar享受音樂與酒香交織的愜意時光。
活動現場更邀請「台灣好威調酒大賽冠軍—林昱安（Andy）」進行現場示範與即興演出，以冠軍級調酒技藝結合音樂節拍，展現霧峰清酒的創新風貌與多元魅力。同時邀請知名歌手李芷婷、溫蒂漫步等卡司接力開唱，並有霧峰國中管樂團、亞洲大學黑泡泡熱舞社及多組街頭藝人共襄盛舉，打造融合音樂、文化與觀光的跨域盛典，展現霧峰豐富的地方能量。
霧峰農會酒莊以「在地稻米 × 職人釀造 × 微醺風格」為品牌核心，致力推廣霧峰地酒文化，從產地到餐桌傳遞風土價值。透過「阿罩霧草地音樂節」與在地單位合作，有立法院中南部服務中心、立法院議政博物館、霧峰區公所更有臺中市霧峰文化觀光協會、議蘆會館，霧峰不僅讓更多人看見地方農業的創新轉型，也讓清酒成為連結土地、文化與生活美學的橋樑，展現屬於霧峰的微醺魅力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
