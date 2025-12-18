阿翔中大樂透頭獎？彩券行老闆喊「得主現身」 合照曝光驚呆全場

阿翔被彩券行老闆說長得很像「頭獎得主」。民視提供

《綜藝新時代》本週前進台灣的心臟地帶「南投埔里」。主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓金賢姈來到全台唯一開出過「四種彩券頭獎」的彩券行，曾開出大樂透、威力彩、今彩539，以及已停賣的雙贏彩。聊到頭獎得主外型，老闆笑說其中一位「長得很像阿翔」，形容對方眉毛粗、額頭高、嘴唇顏色偏深，籃籃聽完直接拿出眼線筆與口紅在阿翔臉上加工，老闆再拿出頭獎得主畫像一對比，驚呼「頭獎得主現身」。

一行人來到南投埔里。民視提供

造紙故鄉比膽量 主持群差點真的把紙吃下肚

第一站來到有「造紙的故鄉」之稱的埔里，為證明自己不笨，主持群立刻和製作單位打賭，答錯問題就得把紙吃掉，沒想到這竟是全台唯一「可以吃的紙」，又稱為「菜倫紙」。接著眾人踏著節奏感十足的步伐登場，身材高挑的金賢姈率先走出時尚台步，籃籃也不甘示弱，並介紹埔里三寶「香菇、紹興酒、美人腿」，而這些特產的關鍵都離不開埔里的好水。

籃籃把水潑在楊繡惠身上。民視提供

改運不成反潑楊繡惠 200萬紅包內幕曝光

來到愛蘭甘泉，籃籃興奮表示：「埔里的愛蘭甘泉可是有『天下第一水』的稱號！」現場直接將礦泉水與愛蘭甘泉水進行對比試喝，眾人驚呼口感真的不同。籃籃突然關心起阿翔，阿翔也自嘲家中冷氣壞掉、天花板被挖洞，像工廠一樣，籃籃立刻說要幫他「改運」，舀水潑向阿翔，沒想到卻全灑在楊繡惠身上，阿翔補刀笑說：「會不會是繡惠姊平常遇到不順的事情更多？」

最後一站來到彩券行，談到領獎過程，老闆透露曾陪同頭獎得主領錢，需要先撥打專線預約，到銀行後還要電話告知穿著，由專人低調帶進貴賓室，宛如電影情節，讓主持群驚呼連連。楊繡惠好奇是否有人發紅包，老闆更爆料曾收過高達200萬元的紅包，震撼全場。



