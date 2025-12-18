阿翔中大樂透頭獎？老闆驚呼「得主現身」合照真相曝光

阿翔被爆長相神似大樂透頭獎得主。（圖／民視提供）





由阿翔、籃籃、楊繡惠主持的《綜藝新時代》這次來到南投埔里。一開場，與來賓金賢姈站在地理中心碑旁，隨著空拍畫面拉開，一座完整的台灣映入眼簾，埔里美景盡收眼底主持人阿翔介紹，埔里為台灣的中心點，而台灣地理中心碑更是台灣的正中心點，也就是「center」。

高挑的金賢姈率先走出時尚台步，籃籃也不甘示弱的走出，並介紹著埔里三寶「香菇、紹興酒以及美人腿！」而這些產物最重要的便是離不開埔里的好水。眾人來到愛蘭甘泉，籃籃激動說明著：「埔里的愛蘭甘泉可是擁有天下第一水之稱喔！」一杯礦泉水、一杯愛蘭甘泉水現場對比品嘗，大家驚呼口感真的不同，愛蘭甘泉更加甘甜順口。

籃籃往阿翔臉上加工。（圖／民視提供）

感受完水的魅力，籃籃神秘表示還有更特別的體驗。來到水源處，她突然關心阿翔最近是否諸事不順，阿翔自嘲家裡冷氣壞掉、天花板被挖洞，像極了工廠。籃籃立刻接話：「那你要改運！」說完便舀水潑向阿翔，沒想到水卻全灑在楊繡惠身上，瞬間引爆全場笑聲，籃籃更是笑到倒地不起！籃籃表示：「我真的是要潑阿翔，不知道為什麼會潑到繡惠姊！」阿翔接著解釋：「會不會是繡惠姊平常遇到不順遂的事更多呀？」原來這個水對埔里人來說有著「趨吉避凶」之用，每逢端午，民眾都會前來取得午時水。

驅走霉運後，下一站來到全台唯一開出過「四種彩券頭獎」的彩券行！老闆陳冠雄分享，他們曾獲得過的頭獎包含大樂透、威力彩、今彩539，以及現今已經停賣的雙贏彩，老闆接著補充：「所以現在彩券行想要獲得四冠已經沒有辦法，他們也成為了全台唯一四冠王」聽的眾人興奮不已，但也讓大家好奇彩券中獎的事是否真實？陳冠雄透露曾陪同中獎人員去領錢的經歷：「中獎人需撥打頭獎專線並預約，抵達銀行需要打電話告知穿著的衣服，就會有人低調帶領你去貴賓室」，聽得眾人驚呼，真的好像電影情節一樣！楊繡惠好奇詢問是否有得主發過紅包讓大家吃紅，沒想到老闆更爆料曾收過高達200萬的紅包，震撼全場。

聊到頭獎得主長相，老闆爆料曾陪同的一位得主「長得像阿翔」，頭獎得主特徵是眉毛粗、額頭高、嘴唇偏深色，籃籃聽完仍一頭霧水，乾脆拿出眼線筆與口紅，直接在阿翔臉上加工，現場笑聲不斷，老闆隨後拿出頭獎得主畫像對比，驚呼「頭獎得主現身」讓全場笑翻。



