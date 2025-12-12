娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視、八大《綜藝新時代》日前來到高雄苓雅區，一開場主持人阿翔、籃籃、楊繡惠身穿啦啦隊服，在高雄流行音樂中心前跳著浩角翔起的萬萬人迷入場，跳完阿翔介紹到為什麼要跳這首流行音樂呢？因為我們就在流行音樂中心前面！籃籃詢問這首歌也發行10年了吧！也不算流行吧！阿翔說那時候你還在上學讀書，當然不懂，轉頭問楊繡惠:「這首歌流行的時候，你有參與到吧！」，楊繡惠回答：「今天第一次聽到！」，惹得眾人哄堂大笑，籃籃虧說你這是不流行音樂。

阿翔問Mingo 「我是浩角翔起的哪一位」！Mingo回「浩子」全場笑瘋

籃籃、Mingo、阿翔以及楊繡惠

現在都流行K-POP，今天的來賓剛好就很符合，接著韓國來賓MINGO進場，熱舞一段讓眾人歡呼叫好，籃籃笑著說這才是流行音樂！接著阿翔問MINGO知不知道浩角翔起，MINGO表示知道，阿翔接著問：「浩角翔起有兩個人，一位是浩子，一位是阿翔，你知道我是哪一位嗎?」 MINGO回：「浩子」，讓阿翔當場石化。無奈澄清自己是阿翔啦！接著介紹這次首先要帶眾人來見識在海上的勞斯萊斯！

海上勞斯萊斯

一行人抵達港邊，眾人驚呼怎麼會看到「泡水車」啦！接著與職人曾俊凱副總見面，眾人好奇怎麼會把船設計成車的模樣，職人解釋道公司員工旅遊曾經到杜拜玩，眾人親眼目睹了海上超跑，覺得相當新奇，於是想嘗試也將自家遊艇打造成跑車的造型！眾人聽完後，紛紛羨慕表示員工旅遊去杜拜也太好了，楊繡惠忍不住表示好想當你們的員工，籃籃更語出驚人地說還是你們收購我們公司，現在變成我們老闆，帶我們去員工旅遊！讓職人哭笑不得。隨後在職人的安排下，眾人體驗乘著超跑遊艇，職人分享著周邊建築的特色之外，更介紹要帶大家來看造價3億元的SHOW！遊艇緩緩駛向高雄港的大港橋，藝人好奇詢問是有人會在橋上表演嗎？職人解釋這座橋是全台首座水平旋轉橋，也是全台最長的跨海大橋！每天只有下午三點跟晚上七點會旋轉，當船開始旋轉時，楊繡惠感嘆真的是不虛此行！

體驗海上勞斯萊斯

