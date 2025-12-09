阿翔工作「竟坐霸王車」？1舉動曝「反轉真相」

娛樂中心／于士宸報導

44歲阿翔（陳秉立）從「浩角翔起」搞笑團體出道，近年不只接下多個節目的主持工作，也跨足戲劇與歌唱，同時身兼演員、歌手等多重身份。喜愛分享生活的他，今日（9）在 IG 發文，透露一段好笑又有點尷尬的經歷。阿翔表示，日前為了趕場參加高雄的公益賽，特地搭計程車前往飯店，結果即使自己全身包緊緊，還是被眼尖的司機大姊一眼認出，熱情要求合照。沒想到，最後竟發生一件「意外小插曲」，讓阿翔不忍直呼：「有夠拍謝、有夠難過」。

廣告 廣告





阿翔工作「竟坐霸王車」？隔天急回現場「做1事」反轉真相曝光

阿翔在工作通勤時，竟忘記付計程車錢。（圖／翻攝自IG ＠together_love0214）





阿翔今（9）日在IG分享一段有趣的小插曲。他表示，12月6日錄完節目後，為了趕上隔天在高雄的公益賽，便穿著帽 T、戴著口罩低調搭上計程車前往飯店。沒想到，即使包緊緊，仍被眼尖的司機大姊認出，還問他能不能簽名、拍照，阿翔也爽快答應。不過就在抵達飯店、下車後，阿翔和大姊一邊搬後車廂的行李、一邊拍照，雙方忙著互相道謝，阿翔回到飯店後才驚覺兩人竟然把最重要的「車錢」忘了，讓他當下感到抱歉跟難過。





阿翔工作「竟坐霸王車」？隔天急回現場「做1事」反轉真相曝光

阿翔隔天親自到高鐵站找尋司機大姊，並將車資交給大姊男友。（圖／翻攝自IG ＠together_love0214）





然而阿翔並沒有就此作罷，隔天活動結束後，他立刻趕回高鐵站詢問，希望把車錢補上。工作人員起初以為他是有物品遺落在車上，讓著急的阿翔連忙解釋：「不是，我是來還錢的！」，所幸工作人員相當熟悉狀況，直接指向一旁司機大姊的男朋友。阿翔見狀立刻把車資交給對方，還再三拜託務必轉交給大姊，這場小小的意外也終於圓滿落幕，也讓阿翔瞬間心情大好，高喊：「心情舒服多了！謝謝你，司機大姐！」。













原文出處：阿翔工作「竟坐霸王車」？隔天急回現場「做1事」反轉真相曝光

更多民視新聞報導

網紅林世偉爭議一次看！昔「假牙噴飛、掀裙熱舞」遭挖

金馬獎御用配樂師是他！蔣榮宗巧遇李安「開心被記住」 曝3年前奇妙緣分

吳心緹挺范姜「行程大重疊」！甩姐妹粿粿「淡出王子幫」細節爆出

