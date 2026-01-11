阿翔把「龜王介紹出場」 頭套掉下來是綜藝大哥！

《綜藝大集合》本週走訪這座因噶瑪蘭族聚居而得名的百年廟宇，長年由玄天上帝守護地方農耕與居民生活，節目也特別設計「玄天上帝挑戰賽」向主神致敬，最終殺進決賽關卡「神龜抬頭四隻翹」，由在地媽媽代表對決劉璇，劉璇火力全開，僅花兩回合就迅速取勝。

胡瓜是龜王。（圖／民視）

正當眾人以為比賽告一段落時，現場氣氛卻突然升溫，龜王壓軸登場。阿翔先爆料：「龜王目前戰績是2勝6敗！」對方毫不示弱回嗆：「今天就是來累積戰績！」結果一上場先轉錯方向、頭套還不慎掉落，真面目曝光瞬間全場笑翻，原來龜王正是胡瓜本人。

正式對決後，劉璇在第一局再下一城，第二局胡瓜也迅速扳平。關鍵第三局雙方僵持不下，來回攻防一路纏鬥到第十回合，最終由胡瓜成功逆轉，將戰績刷新為「3勝6敗」，現場歡聲雷動。