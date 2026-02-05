阿翔掏「50克拉鑽戒」高空求婚！楊繡惠心中只有「他」無情拒絕

阿翔在「首爾之月」氦氣球向楊繡惠搞笑求婚。民視提供

民視、八大《綜藝新時代》本週重磅推出韓國首爾特別企劃！主持人阿翔、籃籃、楊繡惠，攜手張文綺與秀秀子飛往首爾。一行人從高空浪漫氣球玩到羊駝樂園，最後在滑冰場集體失控「翻車」，甚至為了搶奪 15 萬元購物金拚到失去理智，全程荒謬笑料不斷！

眾人和羊駝的互動十分有趣。民視提供

阿翔掏「50克拉巨鑽」浪漫求婚 楊繡惠高空示愛GD

首站來到首爾最新地標——「首爾之月」氦氣球。當巨型氣球升空、首爾美景盡收眼底時，阿翔竟突然掏出「重達50克拉」的巨型鑽戒，深情對楊繡惠喊話：「妳願意跟著我一輩子嗎？」沒想到楊繡惠完全不買帳，心中只有韓國天王 GD，對著天空放聲大喊：「GD我愛你！」隨後鑽戒更慘遭無情落地。阿翔氣到瞬間化身「GY」模式瘋狂反擊，兩人高空鬥嘴的荒謬畫面引發全場爆笑。

上百隻羊駝狂奔噴口水 籃籃、張文綺慘遭「洗禮」崩潰

接著眾人前往全球唯一的羊駝主題樂園，近距離體驗超狂的「羊駝上班秀」。上百隻羊駝從山坡俯衝而下，藝人們瞬間被淹沒在羊駝海中。籃籃與張文綺在餵食過程中，慘遭羊駝瘋狂噴口水，嚇得兩人一邊崩潰尖叫、一邊笑到停不下來。秀秀子則因為手握飼料，意外引來羊駝與外國遊客同時「圍攻」，搞笑受封為羊駝界最佳工讀生。

冰上大亂鬥。民視提供

「不孝子孫」冰上大亂鬥 楊繡惠被籃籃推到百里之外

行程來到韓國冬季約會聖地——首爾首座室內滑冰場，溫馨畫風再次失控。籃籃推著坐在雪橇上的楊繡惠在冰上暴衝，演變成「不孝子孫」大亂鬥，楊繡惠被眾人輪番推來推去，最後甚至被推離到百里之外。正在韓國留學的檸檬也驚喜現身，帶領眾人挑戰團體滑冰設施，沒想到五人在冰面上原地打轉停不下來，檸檬更慘摔收場。

為搶15萬購物金全瘋了 檸檬、秀秀子奪冠血拚首爾

為了回饋藝人辛勞，阿翔臨時宣布舉辦「第一屆滑冰競速大賽」，祭出高達 15 萬元的購物金。所有人為了獎金瞬間拚了命，阿翔硬拉怕高的楊繡惠挑戰極限「滑雪胎」，快到連尖叫都來不及就衝過終點。最終由體重最有優勢的「重磅組合」檸檬與秀秀子奪下冠軍，成功抱走 15 萬元大紅包，在購物天堂韓國盡情血拚。



