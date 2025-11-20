阿翔新竹錄影「一飛成名」！天賦太驚人 被開天價邀赴杜拜演出

阿翔（中）和李雅英（左）、楊繡惠（右）到新竹錄影。民視提供

阿翔、楊繡惠、籃籃以及特別來賓李雅英，日前來到新竹市，在大魯閣湳雅廣場美輪美奐的鳶屋書局前，一同快閃直播慶祝《綜藝新時代》收視同時段第一，團隊帶上「發糕」慶祝，也讓來自韓國的李雅英品嘗道地台灣特有象徵慶祝的甜食，李雅英覺得超開心說：「上次來也是慶功收視，這次來也遇到好成績，覺得太幸福了。」也讓大家直呼她是幸運女神。

籃籃（左起）、李雅英、阿翔、楊繡惠到新竹錄影。民視提供

南寮漁港強風吹翻現場 阿翔慘被吹倒笑翻全場

一開場特派記者籃籃在南寮漁港播報氣象新聞，介紹此地有著輕颱等級的強風，藝人來賓李雅英扮演路人甲手持開花的雨傘，像是隨時要被吹走，扮演路人乙的楊繡惠手上的鈔票被吹到天上、騎著單車的路人丙阿翔直接被風吹倒，現場一片混亂的播報，讓阿翔忍不住吐槽演完了吧！接著眾人介紹本次來到的新竹，因地勢關係才有如此強勁的風，籃籃接著說道，這次首先要來找的，就是一位可以控制風的男人！

挑戰「瘋箏達人」 阿翔一試成主角被邀出國演出

眾人出發前往尋找「瘋箏達人」阿奇師，這位特技風箏達人是目前全世界可用最多部位放風箏的達人，從頭到腳甚至嘴巴咬著都可以放風箏，資歷已有40年，眾人驚訝詢問為什麼可以堅持這麼久，職人提到過去自己曾有五十肩的困擾，因為放風箏專注到忘記疼痛而痊癒。接著籃籃詢問雅英要不要嘗試挑戰，雅英表示自己在韓國只在小時候放過小風箏，也是首次體驗大風箏，職人手把手讓雅英體驗，然而一放手後，風箏立刻重心不穩掉落。

阿翔很有放風箏的天賦。民視提供

主持群默契滿滿 笑聲與風箏齊飛

換阿翔挑戰特技風箏，沒想到第一次就順利起飛，讓楊繡惠忍不住讚美很有天分，職人更是驚訝的詢問這是你第一次放嗎？阿翔肯定的回：「這輩子第一次！」職人盛讚：「非常厲害天賦過人，接著語出驚人地說你別上電視了，你跟著我去世界各地放風箏！」當場想收徒弟的發言讓眾人驚呆，阿翔好奇詢問飛一場大概多少錢，職人悄悄的跟阿翔說到杜拜表演有30多萬，接著說出更誘人的條件，去20天每天都住高級的帆船飯店，讓阿翔直呼卯死了！逗趣反應笑翻全場。



