阿翔曾陷不倫戀 認沒資格評論粿粿

浩子（左）、阿翔1日出席公益活動。（池宗玲攝）

邱勝翊（王子）日前被范姜彥豐爆料，介入他與粿粿3年婚姻，曾於2019年和謝忻爆出不倫戀的阿翔，1日與浩子出席公益園遊會，低調表示：「我們沒有任何資格講別人，做好自己的事就好」。

浩角翔起說，他們與王子、粿粿、范姜彥豐以及捲入風波的王品澔、簡廷芮不熟識，不便評論。雖然2人之前曾跟王品澔一起出席記者會，但私下無交集，浩子說：「我演藝圈朋友很少。」阿翔也開玩笑說，對於浩子而言，他也僅是工作20年的同事，並非朋友。

浩子就讀國一的女兒近日面臨感情問題。他嘆，某天晚上女兒突然拒他於房門外、也不跟家人擁抱，他隔天才從友人口中得知女兒告白遭拒，「她有跟媽媽講，好像還沒心理準備要跟爸爸講。我聽朋友說看到我女兒的限動寫『我已經吃暈船藥，我不暈了，我下船了』，我心想她什麼時候長這麼大」，他說女兒現在已經沒事，因為及早發現對方是渣男。

另，胡瓜日前爆出與電視台合約問題，他動念請辭主持24年的《綜藝大集合》，身為主持群之一的阿翔，昨坦言自己看到相關報導才知道，「我們錄影時還是很開心，這部分是瓜哥自己的合約問題，希望他跟電視台好好處理，繼續做節目。」