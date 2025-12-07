阿翔示範《大集合》新遊戲慘摔！卡柱子上動彈不得 竟被女學生完勝

阿翔一度卡在柱子上動彈不得。民視提供

節目《綜藝大集合》日前前往雲林麥寮架仔頭玉安宮錄影，難得來到當地，為了回應鄉親的熱情，製作單位特別推出全新關卡「我愛三本柱」，要挑戰當地年輕人的臂力與敏捷度。參賽者從起點出發後，必須依序通過三根不同粗細與顏色的柱子，最後更要爬上終點柱，成功搶下彩球者即可獲勝。

阿翔示範失手慘摔 郭忠祐率先成功通關

由於是全新遊戲規則，主持人阿翔與郭忠祐率先示範。隨著哨音響起，郭忠祐一如既往展現強悍運動能力，迅速通過三根柱子，輕鬆抵達終點；反觀阿翔，爬到第二根柱子時便卡關不前，只見他緊抱住柱子不敢放手，在現場觀眾加油聲中才鼓起勇氣前進，沒想到手剛碰到第三根柱子，整個人便直直摔下，意外出糗讓全場驚呼連連。

廣告 廣告

阿翔當場慘摔。民視提供

麥寮女學生自告奮勇 驚人速度奪彩球震撼全場

就在主持群還在驚魂未定時，現場一位麥寮女學生竟自告奮勇表示「我一定可以成功！」原本胡瓜半信半疑，沒想到她一上場便速度驚人，迅速通過柱子、直衝終點，成功搶下彩球，讓在場所有人看傻眼。挑戰失敗的阿翔更是當場傻住，胡瓜見狀則毫不吝嗇，立即頒發獎金給這位女學生，現場氣氛嗨到最高點。



回到原文

更多鏡報報導

酸高市早苗尖嘴猴腮！詹惟中失言遭炎上 感慨今年運氣不好

Joeman新歡整形前嫩照遭挖！蕭伊判若兩人 曾自爆動刀這裡

小紅書在台暫封1年！網紅揭精準詐騙手法 反曝平台本質「最不紅」