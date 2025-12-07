阿翔示範《大集合》新遊戲爆意外！爬柱子失手摔落 遭女學生逆襲
《綜藝大集合》日前來到雲林麥寮的架仔頭玉安宮，難得來到麥寮，製作單位準備了新遊戲「我愛三本柱」挑戰當地年輕人的體力，從起點出發，參賽者須通過三根不同顏色與粗度的柱子，並且在抵達最後一根柱子時往上爬，首先抓到彩球的參賽者獲勝。
由於大家沒看過的新遊戲，阿翔與郭忠祐自告奮勇的要來示範給大家看，哨音響起，郭忠祐一如既往的發揮超強實力，一下子就挑戰成功，然而同樣身為主持人阿翔爬到第二根柱子就已經躊躇不前，緊緊抱著柱子不肯撒手，在大家的鼓勵下往前第三根柱子。
《綜藝大集合》前往雲林麥寮玩新遊戲。（圖／民視提供）
結果才剛碰到，人就直直地從柱子上掉下來，意外出槌讓全場驚訝不已，接著有一位麥寮女學生居然自告奮勇的表示自己一定能夠成功，原本胡瓜還不敢相信，沒想到下一刻女學生以極快的速度就拿下彩球，把現場的大家都嚇得目瞪口呆，更讓挑戰失敗的阿翔傻眼不已，胡瓜見狀也相當大方，馬上發獎金給這位同學。
