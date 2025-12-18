阿翔被爆「長得像台彩頭獎得主」！彩券行老闆驚呼：得主現身

阿翔酷似頭彩得獎得主。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》這次來到台灣的心臟「南投埔里」。一開場，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓金賢姈站在地理中心碑旁，隨著空拍畫面拉開，一座完整的台灣映入眼簾，埔里美景盡收眼底主持人阿翔介紹，埔里為台灣的中心點，而台灣地理中心碑更是台灣的正中心點，也就是「center」。

第一站，阿翔帶領大家來到「造紙的故鄉」，沒想到一到，第三代老闆黃琪一現身，便拿出兩張寫著「三個笨蛋」的紙，笑稱是製作單位送給主持人的禮物，讓大家又氣又笑。為證明自己不是笨蛋，主持人與製作單位打賭，答錯題目就得把紙吃掉，原來這竟是全台唯一「可以吃的紙」，又稱為「菜倫紙」。

5人體驗造紙。（民視提供）

阿翔好奇詢問埔里為何被稱為造紙故鄉？黃琪解釋，埔里水質優良、原料豐富，30年前曾有超過50間造紙廠，但隨著科技進步，如今仍堅持全手工製作的僅剩3間，這也讓大家更期待了解其中的奧秘！接著黃琪帶領大家認識造紙流程，從樹皮原料開始，經過蒸煮、打漿、抄紙、壓榨到乾燥，一張手工紙才得以完成。

下一站來到全台唯一開出過「四種彩券頭獎」的彩券行，老闆陳冠雄分享，他們曾獲得過的頭獎包含大樂透、威力彩、今彩539，以及現今已經停賣的雙贏彩，老闆接著補充：「所以現在彩券行想要獲得四冠已經沒有辦法，他們也成為了全台唯一四冠王」聽的眾人興奮不已，但也讓大家好奇彩券中獎的事是否真實？陳冠雄透露曾陪同中獎人員去領錢的經歷：「中獎人需撥打頭獎專線並預約，抵達銀行需要打電話告知穿著的衣服，就會有人低調帶領你去貴賓室」，聽得眾人驚呼，真的好像電影情節一樣！楊繡惠好奇詢問是否有得主發過紅包讓大家吃紅，沒想到老闆更爆料曾收過高達200萬的紅包，震撼全場。

聊到頭獎得主長相，老闆爆料曾陪同的一位得主「長得像阿翔」，頭獎得主特徵是眉毛粗、額頭高、嘴唇偏深色，籃籃聽完仍一頭霧水，乾脆拿出眼線筆與口紅，直接在阿翔臉上加工，現場笑聲不斷，老闆隨後拿出頭獎得主畫像對比，驚呼「頭獎得主現身」讓全場笑翻。

