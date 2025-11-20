阿翔被職人公開挖角！勸喊「別上電視了」優渥條件曝光

籃籃（左起）、李雅英、阿翔、楊繡惠日前現身新竹錄影。（圖／民視提供）





由阿翔、楊繡惠、籃籃主持的《綜藝新時代》，日前邀來特別來賓李雅英，眾人一同往新竹南寮漁港，一開場籃籃就化身特派記者播報氣象新聞，介紹此地有著輕颱等級的強風，因地勢關係才有如此強勁的風，籃籃接著說道，這次首先要來找的，就是一位可以控制風的男人。

眾人出發前往尋找「風箏達人」阿奇師，他是目前全世界可用最多部位放風箏的達人，資歷已有40年，眾人驚訝詢問為什麼可以堅持這麼久，阿奇師提到過去自己曾有五十肩的困擾，因為放風箏專注到忘記疼痛而痊癒。接著籃籃詢問李雅英要不要嘗試挑戰，李雅英表示自己是首次體驗大風箏，阿奇師手把手讓雅英體驗，然而一放手後，風箏立刻重心不穩掉落。

阿翔被阿奇師大讚很有天賦。（圖／民視提供）

接著換阿翔挑戰特技風箏，沒想到第一次就順利起飛，讓楊繡惠忍不住讚美很有天分，阿奇師更是盛讚他天賦過人，接著語出驚人地說你別上電視了，你跟著我去世界各地放風箏！當場想收徒弟的發言讓眾人驚呆，阿翔好奇詢問飛一場大概賺多少錢？阿奇師悄悄透露到杜拜表演有30多萬，去20天每天都住高級的帆船飯店，誘人條件讓阿翔相當心動。



