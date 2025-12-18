阿翔踩點南投彩券行被認出！老闆驚呼「頭獎得主現身」 真相曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

民視、八大《綜藝新時代》這次來到台灣的心臟「南投埔里」，一開場，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓金賢姈站在地理中心碑旁，介紹埔里的特色，還到了彩券行，阿翔被爆長得像台彩頭獎得主，讓彩券行老闆當場驚呼：「頭獎得主現身！」

阿翔被爆外表長得像頭獎得主。（圖／民視提供）

第一站，阿翔帶領大家來到「造紙的故鄉」，沒想到一到，第三代老闆黃琪一現身，便拿出兩張寫著「三個笨蛋」的紙，笑稱是製作單位送給主持人的禮物，讓大家又氣又笑。為證明自己不是笨蛋，主持人與製作單位打賭，答錯題目就得把紙吃掉，原來這竟是全台唯一「可以吃的紙」，又稱為「菜倫紙」；而後由籃籃介紹「埔里三寶「香菇、紹興酒以及美人腿」，眾人來到愛蘭甘泉品嚐甘泉水。

廣告 廣告

感受完水的魅力，籃籃神秘表示還有更特別的體驗，來到水源處，她突然關心阿翔最近是否諸事不順，阿翔自嘲家裡冷氣壞掉、天花板被挖洞，像極了工廠。籃籃立刻接話：「那你要改運！」說完便舀水潑向阿翔，沒想到水卻全灑在楊繡惠身上，瞬間引爆全場笑聲，籃籃更是笑到倒地不起！籃籃表示：「我真的是要潑阿翔，不知道為什麼會潑到繡惠姊！」阿翔接著解釋：「會不會是繡惠姊平常遇到不順遂的事更多呀？」原來這個水對埔里人來說有著「趨吉避凶」之用，每逢端午，民眾都會前來取得午時水。

籃籃失誤把水都潑在楊繡惠身上。（圖／民視提供）

驅走霉運後，下一站來到全台唯一開出過「四種彩券頭獎」的彩券行，老闆陳冠雄分享，他們曾獲得過的頭獎包含大樂透、威力彩、今彩539，以及現今已經停賣的雙贏彩，老闆接著補充：「所以現在彩券行想要獲得四冠已經沒有辦法，他們也成為了全台唯一四冠王」聽的眾人興奮不已。楊繡惠好奇詢問是否有得主發過紅包讓大家吃紅，沒想到老闆更爆料曾收過高達200萬的紅包，聊到頭獎得主長相，老闆爆料曾陪同的一位得主「長得像阿翔」，頭獎得主特徵是眉毛粗、額頭高、嘴唇偏深色，籃籃聽完仍一頭霧水，乾脆拿出眼線筆與口紅，直接在阿翔臉上加工，現場笑聲不斷，老闆隨後拿出頭獎得主畫像對比，驚呼「頭獎得主現身」讓全場笑翻。

更多FTNN新聞網報導

浩角翔起真的不合！浩子、阿翔互甩巴掌 Sandy吳姍儒傻眼不敢吭聲

遭胡瓜誤襲胸掀議論！小禎意外抖出「籃籃男友」 她親發聲還原真相

胡瓜爆疑似襲胸籃籃被罵爆！小禎喊大義滅親 「如果不舒服我挺她」

