阿翔遭爆「中大樂透頭獎」現身彩券行！老闆爆料嚇傻：得主現身

娛樂中心／巫旻璇報導

阿翔（陳秉立）長年以自然默契的主持風格深受觀眾喜愛。近日阿翔隨民視、八大《綜藝新時代》前往南投埔里錄影，除了走訪在地文化與特色景點，更造訪一家曾開出四種彩券頭獎、被封為「全台唯一四冠王」彩券行，意外掀起一連串爆笑插曲，也成為節目中的最大亮點之一。









阿翔（右2）一行人首站造訪被譽為「造紙故鄉」的老字號紙廠。（圖／民視新聞）





節目一開場，阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓金賢姈齊聚台灣地理中心碑，搭配空拍畫面，完整呈現埔里群山環繞的壯麗景色。阿翔也向大家介紹，埔里正位於台灣的正中心，地理中心碑更象徵著名符其實的「台灣中心點」。首站造訪被譽為「造紙故鄉」的老字號紙廠，第三代負責人黃琪一現身就拋出驚喜，拿出兩張寫著「三個笨蛋」的紙張，笑說是送給主持群的見面禮，讓眾人哭笑不得

隨後，眾人踏著節奏十足的步伐登場，身形高挑的金賢姈率先展現時尚台步，籃籃也自信接棒，順勢介紹埔里知名的「三寶」香菇、紹興酒與美人腿，並強調這些產物都離不開當地優質水源。來到愛蘭甘泉，籃籃興奮表示，這裡被譽為「天下第一水」，現場將礦泉水與甘泉水進行盲測，眾人直呼甘泉口感更加清甜順口。









聊到頭獎得主外型，老闆爆料曾陪同的一名幸運兒「神似阿翔」。（圖／民視新聞）









最後眾人來到全台唯一曾開出「四種彩券頭獎」的彩券行。老闆陳冠雄分享，店內過去誕生過大樂透、威力彩、今彩539以及已停售的雙贏彩頭獎，堪稱全台獨一無二的「四冠王」，也因雙贏彩停賣，這項紀錄已無法再被複製。談到領獎過程，老闆透露中獎者需先致電頭獎專線預約，抵達銀行後再以穿著描述確認身分，便會被低調帶往貴賓室，宛如電影情節，還曾收過高達200萬元的紅包答謝，讓主持群嚇傻。





籃籃（左）聽得一頭霧水，乾脆現場拿出眼線與口紅，直接在阿翔（右）臉上加工模仿。（圖／民視新聞）









聊到頭獎得主外型，老闆爆料曾陪同的一名幸運兒「神似阿翔」，特徵包括濃眉、高額頭與較深的唇色。籃籃聽得一頭霧水，乾脆現場拿出眼線與口紅，直接在阿翔臉上加工模仿，笑翻全場，隨後老闆拿出中獎人畫像對照，驚呼「本人現身了」，瞬間掀起最高潮，現場笑聲不斷。









