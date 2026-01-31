生活中心／陳佳侖 、曾宸洛 台北報導

藝人阿翔、郭忠祐，近日錄製除夕夜特別節目，解鎖新技能，兩人還攜手挑戰"高空後翻"，讓阿翔忍不住自曝今年已經40多歲了，還要搏命演出，而平時顯少在螢光幕前跳舞的郭忠祐，也難得展現高超舞技。

從高空後空翻，帥氣開場，藝人阿翔與郭忠祐為即將到來的新年嘉年華，揭開序幕。





阿翔.郭忠祐豁出去！ #-#新春節目挑戰「高空後翻」解鎖成就

藝人郭忠祐、阿翔帥氣登上"民視第一發發發"。（圖／民視新聞）





藝人 郭忠祐 vs. 阿翔：「每年都有一次，這樣的一個聚會，然後讓所有的人，不管是主持人或演員，大家一起共跳這個舞蹈，對齊聚一堂，那我們今年跳的這個，嘉年華的部分，我覺得非常的繽紛，色彩非常的鮮豔，大家舞弄起來非常的熱情。」

眾星齊聚，跟著音樂節奏搖擺，讓現場氣氛嗨到為高點，平時顯少跳舞的郭忠祐，也難得展現高超舞技。





眾星齊聚"民視第一發發發"。（圖／民視新聞）





藝人 郭忠祐 vs. 阿翔：「這一段跳完之後，他在旁邊碎唸一句心裡話，被我聽到，他說有一天，我要像翔哥一樣那麼會跳，有沒有哇，你竟然有聽到這一句，在高空上面的領域有沒有，不管是跳踢或者是後空翻，這個是我是沒辦法，跟得上他的，謝謝你讓我們，我已經40幾歲了，還有能力在做這個後空翻。」

一旁的阿翔大讚郭忠祐體育底子深厚，不論是跳踢還是後空翻通通都難不倒他，也讓阿翔自嘲40好幾，能站在舞台上，挑戰高難度動作，也算是另類新年成就。

