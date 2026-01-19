阿翰差點出事！見鄭伊健喊「帥哥」克制不住 激動到險摔落

【緯來新聞網】鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜（大霈）、阿翰今（19日）合體宣傳Netflix新影集《百萬人推理》，當眾人在分享首次見到大明星鄭伊健時，阿翰全身紅通通，坦言見到帥哥會緊張，但見婁峻碩沒感覺，因為兩人是國中同學，還強迫現場媒體寫進文章了，結果一個太激動，差點往後摔倒，眾人嚇一大跳但也大笑，婁峻碩趕緊攙扶、鄭伊健還起身要幫忙，場面歡樂卻混亂。

阿翰（左起）差點跌倒，嚇傻婁峻碩、鄭伊健。（圖／記者許方正攝）

婁峻碩在戲裡是個大屁孩，時常頂撞鄭伊健，透露有一場戲一個字都講不出口，後來李李仁看不下去，很用力地對他喊說「你就好好講」，雖然聽起來嚴厲，但也讓他放下緊張，順利演完。



鄭伊健、婁峻碩、大霈第一次見面讀本時，後兩位本來都很緊張，但後來發現鄭伊健很親民，且超愛打電動，所以每當男孩子湊在一起聊天時，大霈都在旁看著，總之「他超級親切，那些（架子）都是我們想像的」。

鄭伊健（左）一開始見到婁峻碩想說真酷都不說話。（圖／記者許方正攝）

劇種不少網路輿論的問題，大霈猜想「沒有什麼人在討論我」，自認自身作品都屬於資訊型的，沒有什麼太爭議的事情，即便前陣子父親過世，因在社群上詢問有無人可以幫忙帶東西飛加拿大，惹出小小爭議，她也沒留在心裡，認為得到的幫助是更多，「社會需要希望感，這個也是我們戲想講的」。



婁峻碩在劇中飾演百萬屁孩網紅「柚子」，自己看那個角色都覺得討厭，大霈在一旁也點頭。他直言，看到角色發生的事情「活該活該、罪有應得」，自認跟本身個性他差很多，但又不禁好奇：「還是3年前就長這樣？比較討人厭、不經思考的一面。」一旁國中同學阿翰則笑稱對方從小到大都一樣、沒改變。《百萬人推理》2月12日Netflix全球獨家上線。

大霈自認是非較少。（圖／記者許方正攝）

阿翰可愛唷！（圖／記者許方正攝）

