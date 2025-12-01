阿翰昔拍片遇低潮憂「被淘汰」 胡瓜鼓勵：若沒紅過，哪來的過氣？

百萬Youtuber阿翰近日擔任綜藝天王胡瓜Youtube頻道節目《下面一位》的來賓，用房東阿姨的角色相見歡，邊遊湖觀賞風景，邊看房子。胡瓜和阿翰的爸爸年紀一樣大，阿翰也和胡釋安年紀相仿，因此2人相當投緣；胡瓜也提到自己閒暇時刻很喜歡看阿翰的影片，覺得相當療癒，早在多年前就私訊對方希望合作。

阿翰（右）近日在《下面一位》與胡瓜（左）相見歡。（圖／《下面一位》提供）

對於念的是動畫系，怎麼會走上模仿這條路？阿翰表示會開始模仿是學生時期學某位老師的聲音逗班上同學開心，一直到現在認為和專業度沒有關聯，對他來說就是一種發洩和好玩的事，也因為沒有長喉結，他的音頻高低有很大的自由度，也切換自如。

阿翰透露最喜歡的角色是「阮月嬌」，因為這個角色讓他不用思考就可以說話，甚至可以用這個角色和胡瓜對談3個小時都沒問題也不會累。

阿翰（右）裝扮成「房東阿姨」與胡瓜（左）互動。（圖／《下面一位》提供）

阿翰切換角色看似非常游刃有餘，其實也常遇到拍片低潮。他分享其實在出道第一天時「就覺得自己總有一天會被淘汰」，所以每天都提心吊膽，剛開始也享受被人群認出的感覺，後期卻感到害怕，這也成為他搬回花蓮居住的原因之一。胡瓜則分享自己沒有形象，過去出門也曾包緊緊，卻還是被民眾認出，索性毫無掩飾得出去，遇到民眾就親切和大家打招呼。

從台北搬回花蓮後，阿翰才發現自己真心愛這片土地，一直繃緊的神經也慢慢放鬆，開始有更多能量創作。看似有自信的他，其實非常在乎粉絲留言，認為粉絲進入留言區給予誇獎鼓勵和支持，這件事情不是義務但卻願意為了他做這件事情，令他覺得非常感動，所以至今都還是會親手回覆留言。

胡瓜認為很多時候是回答的藝術，人家講到他「過氣」，會謝謝稱讚，認為「沒有紅過，哪來的過氣？」正向思考讓阿翰非常佩服。不過阿翰也不改幽默性格開玩笑補槍，「真的！五月天真的很紅！」幽默以胡瓜曾被說撞臉五月天主唱阿信一事調侃。

