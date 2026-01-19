阿翰看到帥哥「有生理反應」⋯整個人往後摔 鄭伊健嚇到站起來

鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席。阿翰整個臉漲紅，他表示只要有帥哥在現場，他就會特別緊張，而他指的帥哥是鄭伊健，至於看到婁峻碩會不會緊張，他直接表示不會，因為兩人早在國中就認識，倆是隔壁班同學。

阿翰飾演網紅。（圖／小娛樂）

阿翰聊到兩人是國中同學，他興奮地要現場記者把這個關係寫進新聞裡，結果太開心，整個人突然往後仰，差點摔下去，嚇得婁峻碩馬上抓住他，鄭伊健也站起來要關心，阿翰整個臉更紅，「好險我的核心有hold住！」

訪問時，阿翰全程用炙熱的眼光看著鄭伊健，被問到若有帥哥在場，希望對方看他還是不要看，他想了3秒後嬌羞喊，「討厭啦！」婁峻碩馬上要鄭伊健盯著他看，他害羞地遮住自己的臉。鄭伊健透露自己很早就看過阿翰的影片，對方百變的形象讓他很驚艷，他甚至有嘗試過要模仿房東阿姨的角色，「他在他自己的頻道很做自己，但在這邊會比較害羞。」

阿翰炙熱地看著鄭伊健。（圖／記者裴璐攝）

阿翰翰婁峻碩是國中同學。（圖／小娛樂）

阿翰透露自己跟鄭伊健對戲時必須展現專業，所以完全沒有露出粉絲的一面，不過當時看到對方時，就冒出港片的畫面，「影像重疊，我覺得很神奇！」至於當時是否有拍照留念，他表示自己很含蓄，不過今天可以拍照留念。