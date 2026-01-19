阿翰見鄭伊健「臉漲紅」險往後摔 與婁峻碩竟是國中同學

鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）共同出席《百萬人推理》媒體聯訪。（圖／Netflix提供）





Netflix影集《百萬人推理》今（19）日鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）共同出席媒體聯訪，其中阿翰坦言看到偶像鄭伊健很緊張，受訪時頻頻臉紅，甚至因為興奮過頭差點「倒頭栽」，不過被問到和婁峻碩合作的感想，他直言「我還好」，讓全場笑翻。

阿翰透露從小看鄭伊健的電影長大，腦中會不自覺浮現《超級學校霸王》等經典畫面重疊，「對影迷來說，那種感覺真的很興奮。」阿翰也坦言，得知能與鄭伊健合作時，第一反應就是想傳訊息向朋友炫耀。

至於婁峻碩，阿翰表示兩人是國中隔壁班同學，對方當時還是學校風雲人物，「很帥、很多女生喜歡，本來就有明星的感覺。」不過被問到有沒有包含自己，他一秒否認，「我沒有喜歡他」，因為自己班上帥哥更多。

李霈瑜這次在劇中飾演菜鳥警探「李欣屏」，與鄭伊健搭檔辦案。她形容鄭伊健完全沒有資深偶像的架子，也透露私下他其實非常喜歡打電動，讓她領悟到「保持青春的秘訣，就是做一些自己喜歡、甚至有點幼稚的事情。」她笑說劇組男性們經常聊遊戲話題，「包括李李仁哥也是，他們聊得很開心，我就在旁邊看著。」



