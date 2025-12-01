阿翰驚喜合體胡瓜！認「恐懼人群」搬回花蓮：怕被淘汰

阿翰到胡瓜頻道作客。（圖／下面一位提供）





綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道「下面一位」，最新一集邀請到百萬Youtuber阿翰，他用房東阿姨的角色和胡瓜相見歡，兩人一邊遊湖一邊觀賞風景、看房子。胡瓜與阿翰的爸爸年紀相仿，而阿翰也和胡釋安年紀相仿，兩人相當投緣，胡瓜透露自己閒暇時刻很喜歡看阿翰的影片，覺得相當療癒，更是早在多年前就私訊阿翰希望合作。



阿翰過去就讀的是動畫系，被問及怎麼會走上模仿這條路，他透露，會開始模仿是學生時期學某位老師的聲音逗班上同學開心，一直到現在認為和專業度沒有關聯，對他來說就是一種發洩和好玩，也因為自己沒有長喉結，音頻高低有很大的自由度，也切換自如。而他自己最喜歡阮月嬌，因為這個角色讓他不用思考就可以說話，甚至可以用這個角色和胡瓜對談三個小時都沒問題也不會累。

阿翰坦言因恐懼被認人群認出而搬回花蓮。（圖／下面一位提供）

阿翰坦言，切換角色看似非常游刃有餘，其實也常遇到拍片低潮，他提及在出道第一天時就覺得自己總有一天會被淘汰，所以每天都提心吊膽，剛開始也享受被人群認出的感覺，後期卻感到害怕，這也成為他搬回花蓮居住的原因之一。胡瓜則分享自己沒有形象，過去出門也曾包緊緊，卻還是被粉絲認出，索性毫無掩飾出門，遇到粉絲就親切和大家打招呼。



而從台北搬回花蓮後，阿翰才發現自己真心愛這片土地，一直繃緊的神經也慢慢放鬆，開始有更多能量創作。看似有自信的他，其實非常在乎粉絲留言，對於有粉絲願意到留言區給予誇獎鼓勵和支持，讓他感到非常感動，所以至今都還是會親自回覆留言。胡瓜認為，很多時候是回答的藝術，像是有人講到他「過氣」，他會感謝對方稱讚，認為「沒有紅過，哪來的過氣」，正向思考讓阿翰非常佩服，不過阿翰也不改幽默性格開玩笑補槍，「真的！五月天真的很紅！」



