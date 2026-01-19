阿翰、婁峻碩竟是國中同學！鄭伊健驚爆他「態度不好」本尊親還原真相

記者宋亭誼／台北報導

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》將於2月12日上線，香港男神鄭伊健今（19）日和婁峻碩、李霈瑜、YouTuber阿翰（曾文翰）等主演共同出席媒體聯訪，分享角色詮釋與拍攝幕後點滴。豈料，阿翰卻突然自爆和婁峻碩是國中隔壁班同學，大讚對方「以前就有明星的感覺」。

阿翰（左）與婁峻碩（中）竟是國中同學。（圖／記者鄭孟晃攝影）

聊到合作大咖男神鄭伊健的心情，阿翰坦言自己看到帥哥會緊張，得知有機會同台演出，第一時間甚至想傳訊息向朋友炫耀。相較之下，合作婁峻碩他則比較無感，原因是兩人其實是國中隔壁班同學，「他以前就是風雲人物，很帥，以前就有明星的感覺」，不過彼此學生時期並不熟識。阿翰聊到兩人是國中同學時，興奮到整個人突然往後仰，差點摔下椅子，讓全場驚呼連連。

阿翰這次在劇中飾演房東太太，自認角色不難發揮，但拍攝過程仍有讓他印象深刻的橋段，劇中一幕他正在換衣服，簾子卻突然被鄭伊健拉開，他坦言當下確實感到害羞，但還是要維持專業度完成演出。

婁峻碩（右）首度合作偶像鄭伊健（左）。（圖／記者鄭孟晃攝影）

婁峻碩則透露，他第一次見到鄭伊健本人是在讀本現場，當下他內心其實波濤洶湧，但表面卻故作鎮定，假裝自己很專業，不敢太過熱情，沒想到鄭伊健一度誤以為他態度不好，讓婁峻碩連忙解釋，因為這是自己的第一部戲，擔心表現得太開心反而顯得不夠專業。

兩人在劇中擁有大量對手戲，婁峻碩坦言自己為其中一場對罵戲做了許多準備，但正式開拍卻因為緊張，加上現場又有前輩李李仁、王柏傑在場，讓他一句台詞都說不出來，所幸在李李仁的鼓勵下逐漸進入狀況，婁峻碩回憶，後來他越拍越投入，直呼：「跟他（鄭伊健）對罵很像在拍他以前港片的感覺。」Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由百聿數碼創意股份有限公司製作，將於2月12日全球上線。

