阿翰一見鄭伊健就「摔下椅子」全場驚呼 意外揭與婁峻碩私下有這層關係

婁峻碩（右起）、鄭伊健、李霈瑜、曾文翰出席《百萬人推理》記者會。董孟航攝

永遠的「古惑仔」鄭伊健來台演出的《百萬人推理》將於Netflix播出，19日與婁峻碩、李霈瑜（大霈）、曾文翰（阿翰）出席媒體茶敘，受訪一開場阿翰就嗨喊看到帥哥會緊張，「煩死！好帥，好開心。」還瞬間羞紅臉，結果差點摔下椅子，惹得全場驚呼。

婁峻碩也說第一次見到鄭伊健，內心雖波濤洶湧，但表面裝鎮定，結果鄭伊健說：「我以為你是態度不好，很酷。」婁峻碩趕緊解釋：「不敢表現太開心，怕有失專業，因為第一部戲原本就沒什麼專業了。」鄭伊健也已聽說婁峻碩3月要當爸，提前恭喜對方。

婁峻碩（右）劇中對鄭伊健嗆聲。董孟航攝

婁峻碩有場戲要對鄭伊健嗆聲，現場還有李李仁、王柏傑等大前輩，讓他更緊張，雖然事前做了很多準備，但完全沒用，排戲時就嚇到說不出台詞，李李仁指著他大聲喊：「你慢慢講，放輕鬆，好好把你的台詞說出來。」雖然有點兇，但對他很有幫助，婁峻碩深吸一口氣後，就比較進入狀況，且愈罵愈過癮、興奮，覺得自己好像也在演《古惑仔》。

阿翰爆料婁峻碩國中就很有星味

阿翰笑說看到帥哥會緊張，但對婁峻碩不會，意外曝光兩人是國中隔壁班同學，爆料婁峻碩國中時就被很多人喜歡，很有明星感，但自己喜歡的另有其人，婁峻碩笑喊：「他們班帥哥也很多。」

阿翰見到鄭伊健就害羞臉紅。董孟航攝

阿翰並形容，與鄭伊健對戲時影迷上身，雖然內心興奮，但表現很含蓄。鄭伊健大讚阿翰的表演很厲害，也曾看過阿翰網路上的影片，「他不是在扮演角色，而是成為那個人。」

大霈則形容，在鄭伊健身上發覺：「保持青春秘訣，就是做一些自己喜歡的事。」爆料鄭伊健在片場與其他男生大聊電動話題，婁峻碩笑說，鄭伊健慫恿4、5個人買了VR遊戲。大霈並形容，鄭伊健本人完全沒架子，非常親切。

李霈瑜讚鄭伊健私下親切。董孟航攝



