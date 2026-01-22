阿聯將舉辦烏俄美三方會談 聚焦烏克蘭戰事

（中央社瑞士達沃斯22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天說，阿拉伯聯合大公國本週將舉辦烏克蘭、美國及俄羅斯官員參與的「三方」會談，討論烏克蘭戰爭相關事宜。

法新社報導，澤倫斯基並未說明會談的具體形式，也未透露烏克蘭與俄羅斯官員是否會直接協商，其辦公室也未回應進一步說明的請求。

澤倫斯基在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說後表示：「這將是在阿聯首次舉行的三方會議，時間是明天和後天。」

他還說：「俄羅斯必須準備好做出妥協。」

澤倫斯基表示，烏克蘭代表團將由國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）領軍，成員還包括軍方代表，特別是格納托夫中將（Lieutenant General Andriy Gnatov）。

他在達沃斯向包括法新社在內的媒體表示：「這將是一場談判代表層級的三方會談，結果如何還有待觀察。」

阿拉伯聯合大公國在俄烏戰爭期間一直擔任莫斯科與基輔之間的調解者，尤其是在戰俘交換方面。（編譯：林沂鋒）1150123