阿聯採購HT-100、HT-750無人直升機

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」1月28日報導，阿拉伯聯合大公國國防部與EDGE集團旗下瑞士公司「ANAVIA」簽約，訂購168架HT系列無人直升機，將用於強化邊界與海岸巡邏所需的情監偵與後勤能量。

本次採購清單包含76架用於情監偵任務的HT-100，以及92架酬載能力強大，可擔負後勤物流運輸的HT-750。其中HT-100預期將部署於邊境、海岸線與離岸基礎設施，執行巡邏與監控任務，並為巡邏艇或地面快速反應部隊提供即時情報動態。HT-750則可發揚航程與酬載能力，為沙漠中的偏遠據點、島嶼設施或海上艦艇進行物資運補。

廣告 廣告

報導指出，HT-100主要用於情監偵任務，具備最大酬載60公斤與6小時續航力，最高時速120公里。航電系統採「隨插即用」（plug-and-play）設計，可選配紅外線光電（EO/IR）、合成孔徑雷達（SAR）或信號情報（SIGINT）等不同感測器。重型的HT-750酬載力達750公斤，續航力15小時，最高時速222公里，兼具情監偵與運輸能力，可取代傳統有人直升機執行運補任務，降低人員風險。

報導指出，阿聯軍方先前雖已採用固定翼構型無人機，但其僅具備情監偵或打擊用途，且高度依賴機場跑道運作。本次大量採購無人直升機，則可望運用其垂直起降與定點懸停能力，降低有人系統負擔。

阿聯訂購168架HT系列無人直升機，強化情監偵與後勤能量。（取自ANAVIA公司網站）

HT-750航電系統與貨艙均採用模組化設計，具備優異航程與酬載運補能力。（取自ANAVIA公司領英）

HT-100可用於邊境、海岸線與離岸基礎設施的監視任務。（取自ANAVIA公司領英）