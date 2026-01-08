阿聯疑助葉門分離主義領袖逃出境 引爆沙烏地與阿聯關係裂痕

編譯莊佳芳／綜合報導

沙烏地阿拉伯領導的葉門聯軍指控，南方分離主義領袖朱拜迪已秘密逃離葉門。聯軍指出，該航班曾在飛行途中關閉識別系統，引發外界對其行蹤的高度關注。

儘管目前尚無直接證據證實朱拜迪確實搭乘該航班，但此一說法已足以加劇沙烏地與阿聯之間本就緊繃的關係。朱拜迪所屬的「南方過渡委員會」快速擴張勢力，甚至逼近沙國邊境，使原本對抗胡塞武裝的聯軍內部出現裂痕，分析指出，朱拜迪無故放鳥和談會議更衝擊和平進程。

朱拜迪疑似已逃離葉門

由沙烏地阿拉伯帶領聯軍指控，由阿拉伯聯合大公國（以下簡稱阿聯）支持的南方分離主義組織領袖朱拜迪（Aidaros Alzubidi）已經乘船逃離葉門，並登機且降落在阿拉伯聯合大公國的首都阿布達比（Abu Dhabi）的一個軍用機場。

聯軍表示，該飛機從索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）起飛，並在阿曼灣上空關閉識別系統，並在抵達阿布達比軍用機場前10分鐘重啟該系統。目前聯軍並未提出證據證實朱拜迪就在該架飛機上，但若屬實可能會激怒沙烏地阿拉伯，因為其在過去就曾向阿聯施壓，要求其遏制分離主義者在葉門南部的推進。

南方分離主義組織領袖朱拜迪（Aidaros Alzubidi）被指已經逃離葉門，目前行蹤成謎。（圖／翻攝自X平台 @AidrosAlzubidi）

兩國緊張關係未見緩解跡象

沙烏地阿拉伯表示，阿聯幫助朱拜迪逃脫的行為，讓上個月就爆發的危機更加緊張。

葉門分離主義武裝「南方過渡委員會」（STC）自去年12月就占領了葉門南部，一度到了與沙烏地阿拉伯的邊境。

局勢的快速發展導致沙烏地阿拉伯和阿聯之間出現裂痕，國際公認的葉門政府、與伊朗支持的胡塞武裝作戰的聯盟也因此分裂。路透社分析，葉門此次的危機，是美國與其盟友在中東地區，從地緣政治到石油產量的嚴重態度分歧的縮影，衝突只是將這個衝突搬上檯面。

外媒分析，葉門此次的危機，是美國與其盟友在中東地區，從地緣政治到石油產量的嚴重態度分歧的縮影。（圖／翻攝自川普Truth Social帳號）

放鳥會談讓和談蒙上陰影

路透社報導，朱拜迪原定於6日前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，參與旨在緩和衝突的會談，但最後卻無故缺席，這使得這場衝突再度蒙上陰影。南方分離主義組織表示，朱拜迪是因為正在南部港口城市亞丁（Aden）監督軍事和安全行動才無法出席。

