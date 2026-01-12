阿聯酋航空台北—杜拜豪經艙3／15登場 豪華內裝與美味餐飲被譽為「輕量版商務艙」

阿聯酋航空宣佈將自3月15日起，於台北–杜拜航線正式啟用廣受好評的豪華經濟艙服務。（阿聯酋航空提供）

長程航線上，介於經濟艙與商務艙之間的「豪華經濟艙」，已成為旅客最在意的艙等選擇之一。阿聯酋航空宣布，自2026年起將於台北—杜拜航線正式導入深受全球旅客好評的豪華經濟艙，並由完成客艙改裝的B777-200LR與全新世代A350客機接續執飛，為台灣旅客提供更舒適、也更具質感的長途飛行體驗。

雖非豪華經濟艙的開創者，阿聯酋航空卻被視為「後發先至」的代表。自2021首先在A380機型推出豪經艙後，迅速在多項國際評比中獲得高分，關鍵在於阿聯酋航空沒有把豪經艙當作「加大版經濟艙」，而是向商務艙靠攏，提升旅客購買這個艙等的意願與期待值。

阿聯酋航空豪華經濟艙於台北及全球8大航點全新上線。（阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空豪華經濟艙座椅使用精緻奶油色防污皮革，採用6段可調節式頭枕，提供旅客最佳支撐及舒適感。（阿聯酋航空提供）

走進阿聯酋的豪華經濟艙，最直接的感受是「視覺上的升級」，奶油色真皮座椅、拋光木紋邊桌，搭配柔和燈光與完整的客艙氛圍設計，2-3-2或2-4-2的座椅配置，加大的椅距與可調式腿靠，讓旅客在空中享受更寬敞的腿部空間、升級的機上備品，讓人一坐下就意識到這不是普通的豪經艙。

阿聯酋航空豪華經濟艙配有寬敞的木紋餐桌及側邊雞尾酒桌。（阿聯酋航空提供）



