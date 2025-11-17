阿聯酋航空訂購65架波音777X 合約價值逾兆元

（中央社杜拜17日綜合外電報導）阿聯酋航空（Emirates）今天簽下一紙價值380億美元（約新台幣1兆1842億元）合約，訂購65架波音（Boeing）777X，在杜拜航空展首日對美國飛機製造商波音公司投下信任票。

法新社報導，根據合約，這款延宕多時的新機預計將自2027年第2季開始交付，合約內容也涵蓋來自奇異公司（GE）的130具GE9X引擎。

原本就是波音777最大客戶的阿聯酋航空，如今累計訂單達270架777X、10架777貨機及35架波音787。

阿聯酋集團董事長兼執行長阿邁德（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）在記者會上表示：「這是一項長期承諾，支撐著數十萬個高價值的製造業工作。」

阿聯酋航空由杜拜政府全資擁有，是全球獲利最高的航空公司，本月稍早剛公布今年上半年獲利達29億美元。

阿聯酋航空共計訂購315架波音廣體（長程）客機，過去曾對777X多次延遲交機表達不滿。

阿邁德表示：「有些人或許對阿聯酋航空的龐大訂單存有疑慮，但我可以保證，每一架訂購的飛機，都已謹慎納入阿聯酋航空的成長規畫當中。」（編譯：劉淑琴）1141117